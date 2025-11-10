다니엘 산체스, ‘정선 빅매치’서 강동궁에 풀세트 접전 끝 승리…8강 진출

다니엘 산체스. 사진=PBA 제공

프로당구(PBA) ‘정선 빅매치’에서 ‘스페인 전설’ 다니엘 산체스(웰컴저축은행)가 웃었다.

9일 강원도 정선군 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션홀에서 열린 프로당구 2025-26시즌 7차투어 ‘국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십’ PBA 16강에서 산체스가 강동궁(SK렌터카)을 세트스코어 3:2로 꺾고 8강에 진출했다.

PBA 최정상급 선수들의 맞대결로 주목을 받았던 이 경기에선 양보 없는 혈투가 펼쳐졌다. 경기 초반은 강동궁이 우위를 점했다. 1세트 강동궁이 접전 끝에 15:14(11이닝)로 따냈고 2세트엔 4이닝 만에 15:12로 승리하며, 빠르게 두 세트를 선취했다.

하지만 3세트부터 산체스의 반격이 시작됐다. 3세트 산체스가 역전에 역전을 거듭한 끝에 15:14(6이닝)로 이기며 한 세트를 만회했고, 4세트마저 15:13(10이닝)으로 승리해 세트스코어 동률을 만들었다. 5세트 강동궁이 흔들리는 사이 산체스가 첫 이닝부터 3-5-1-1 연속 득점으로 10:2로 달아났다. 산체스가 6이닝째 남은 1점을 채워 11:3으로 최종 승리, 치열했던 승부에 마침표를 찍었다.

지난 시즌 3차투어(에스와이 바자르 하노이 오픈) 16강에서 강동궁을 상대로 세트스코어 3:1로 꺾었던 산체스는 이번 맞대결에서도 승리하며 통산 전적 2승으로 앞서갔다.

산체스의 8강 상대는 우태하다. 우태하는 16강에서 조재호(NH농협카드)를 세트스코어 3:1로 꺾는 이변을 연출했다. 세트스코어 1:1 상황에서 우태하는 3세트를 15:10(5이닝)으로 이긴 데 이어, 4세트에는 2이닝부터 6-9 연속 장타를 터트리며 15:1(3이닝)로 완승, 세트스코어 3:1로 경기를 마무리했다. PBA 원년부터 활약한 우태하는 자신의 종전 최고 성적 32강을 넘어 처음으로 8강 무대에 오르는 데 성공했다.

이변은 여기서 끝나지 않았다. 신남호는 최성원(휴온스)을 세트스코어 3:1로 꺾었고, 이상용도 직전투어(휴온스 챔피언십) 우승자 김영원(하림)을 3:1로 제압하며 8강 무대에 올랐다. 신남호는 2021-22시즌 5차투어(NH농협카드 챔피언십) 이후, 이상용은 2023-24시즌 5차투어(휴온스 챔피언십) 이후로 처음으로 8강 무대에 도달했다. 신남호와 이상용 모두 개인 최고 성적은 4강이다.

이밖에 4차투어(SY 베리테옴므 챔피언십) 우승자 이승진을 비롯하여 마민껌(베트남·NH농협카드) 최명진 임성균(하이원리조트)이 8강 대열에 합류했다.

한편 이날 함께 진행된 LPBA 준결승에선 이미래(하이원리조트)가 김보미(NH농협카드)를 세트스코어 3:0으로 제압, 2022-23시즌 개막전(블루원리조트 챔피언십) 이후 1,233일(3년 4개월 13일) 만에 결승전 무대에 올랐다. 이미래는 김보미를 상대로 1세트를 11:6(12이닝)으로 잡은 데 이어 2세트 11:9(9이닝), 3세트 11:7(11이닝)로 김보미의 추격을 뿌리쳐냈다.

이미래의 결승전 맞상대는 ‘캣우먼’ 이우경(에스와이)으로 결정됐다. 이우경은 ‘원조 퀸’ 임정숙(하이원리조트)을 풀세트 끝에 승리, LPBA 데뷔 이후 처음으로 결승전에 진출했다. 세트스코어 1:2로 끌려가던 4세트에 5:8로 뒤지던 8이닝째 하이런 6점으로 11:8로 역전해 경기를 원점으로 돌렸다. 이후 5세트에는 9:4(9이닝)로 이기며 길었던 승부에 마침표를 찍었다.

대회 8일차인 10일에는 PBA 8강과 LPBA 결승전이 펼쳐진다. 오후 12시 최명진-이상용의 8강 제1경기를 시작으로, 신남호-마민껌(오후 2시30분), 임성균-이승진(오후 5시30분), 산체스-우태하(오후 7시30분)의 8강 대진이 이어진다. 오후 10시에는 이미래-이우경의 7전 4선승제 LPBA 결승전이 펼쳐진다.

