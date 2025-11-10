ITZY “‘‘터널 비전’, 감상 포인트는 절제·에너지·감각차단” [일문일답]

그룹 ITZY가 재계약 후 첫 앨범 ‘터널 비전(TUNNEL VISION)’으로 새 도약에 나선다.

올해 6월 앨범 'Girls Will Be Girls'(걸스 윌 비 걸스) 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보는 '몰입'을 키워드로 한층 깊어진 서사와 풍성한 음악 장르 그리고 유기적인 흐름을 담았다. 동명 타이틀곡 'TUNNEL VISION'을 포함해 'Focus'(포커스), 'DYT'(디와이티), 'Flicker'(플리커), 'Nocturne'(녹턴), '8-BIT HEART'(에잇 비트 하트)까지 총 6곡이 수록되는 새 앨범은 미국 유명 작곡가 겸 프로듀서 뎀 조인트(Dem Jointz), K팝 대표 프로듀서 켄지(KENZIE)에 이어 멤버 전원이 크레디트에 이름을 올리며 완성도를 높였다.

타이틀곡 'TUNNEL VISION'은 터널 비전 속 과열된 감각과 차단 사이, 두 극단을 위험하게 넘나들며 스스로 선택한 몰입에서 나만의 속도로 빛을 쫓아가겠다는 메시지를 풀어냈다. 댐핑감 있는 힙합 기반 비트와 브라스 사운드가 무게감을 드러내는 댄스곡으로 레이어드 보컬 사운드가 음향감을 극대화한다.

예지, 리아, 류진, 채령, 유나가 신보 발매에 앞서 오감을 만족시킬 새 앨범과 동명 타이틀곡 'TUNNEL VISION’에 관한 이야기를 직접 전했다.

◆이하 ‘터널 비전’ 관련 ITZY 다섯 멤버의 일문일답 전문

Q. 올해 6월 음반 'Girls Will Be Girls' 이후 약 5개월 만에 새 앨범을 발표하고 컴백하는 소감을 들려주세요.

“우선 새 앨범을 발매하게 되어 정말 기쁘고 빨리 팬분들을 만나 뵙고 싶어요. 색다르면서도 멋진 모습으로 "ITZY는 이런 것도 할 수 있는 그룹"이라는 생각이 드셨으면 좋겠어요. 이전보다 레벨업 한 ITZY를 기대해 주세요! 또 11월에 컴백하는 만큼 "연말 퍼포먼스는 역시 ITZY!"라는 수식어도 얻고 싶어요.”

Q. 데뷔 이래 '나'에 대한 이야기를 솔직하게 전하는 음악을 선보였고, 신보 역시 내면을 마주하고 나를 발견하는 흐름을 담았습니다. 다양한 이야기와 분위기를 품은 이번 앨범을 한 단어나 문장으로 표현해 주세요.

“한 단어로 표현하면 '꿈' 같아요. 노래, 퍼포먼스, 무대 등 저희가 얼마나 진심인지, 매 앨범을 준비할 때마다 잘 해내고 싶었던 마음 등 들려드리고 싶었던 메시지들을 잘 녹이고 싶었어요. 많은 분들이 저희 음악에 몰입하고 좋아해 주시는 게 목표예요.”(예지)

“'도달점', ITZY의 메시지는 '날 사랑하자'는 자신감이 주를 이뤘던 것 같아요. 이번 앨범에서는 '나의 목표를 바라보고 달려간다'는 내용을 담았어요. 처음과 메시지가 이어져서 도달점이 아닐까 생각해요.”(류진)

“'몰입', 좀 더 자세히 말씀드리면 목표가 생겼을 때 집중하고 있는 스스로를 사랑하는 느낌이지 않을까요?”(채령)

Q. 동명 타이틀곡 'TUNNEL VISION'은 '몰입'을 주요 키워드로 내세웠습니다. 멤버들이 최근 가장 몰두하고 있는 분야가 있다면 무엇일까요? 또 이번 앨범 준비하면서 '몰입의 끝'을 보여준 멤버가 있다면 누구인가요?

“저를 포함한 모든 멤버가 컴백에 몰두했어요. 열심히 준비해서 멋진 모습 보여드리고 싶었거든요.”(리아)

“저는 OTT의 시리즈물이나 영화에 몰두하는 것 같아요. '몰입의 끝'을 보여준 멤버는 예지 언니요! 이번 앨범을 위해 탈색도 하고 새로운 느낌을 보여주려고 많이 노력했어요.”(류진)

“요즘 취미 같은 자기 계발에 굉장한 노력을 쏟고 있어요. 시간이 너무 빠르게 지나가는 것 같아서 좀 더 알차고 의미 있게 보내고 싶어졌거든요.”(채령)

Q. 타이틀곡 'TUNNEL VISION'을 한 단어로 표현한다면요? 또 어떤 매력이 있는 곡인지 감상 포인트를 꼽아주세요.

“'절제'요. 폭발하기 직전의 긴장감을 주는 곡인 것 같아요. 아슬아슬한 분위기가 매력을 배가해요.

리아: '아우라'로, 'TUNNEL VISION'은 날 것 그대로일 때 카리스마를 느낄 수 있어요. 제가 내레이션 하는 "Focus"가 바로 감상 포인트라고 생각해요.”(예지)

“다섯 명의 개성이 잘 보이면서 한 팀으로서 에너지도 드러나는 점이 포인트 같아요.”(류진)

“신곡 'TUNNEL VISION'은 ITZY가 처음 해보는 비트와 아프로(Afro) 장르라 최대한 느낌을 잘 살려보려고 노력했어요.”(채령)

“'감각차단'이요! 처음부터 끝까지 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스가 감상 포인트로 자리해요. 특히 리아 언니의 ‘Focus’ 부분이 킬링 파트인데, 언니 눈빛이 참 좋아요.“(유나)

Q. 타이틀곡 뮤직비디오도 내면의 이야기를 ITZY만의 방식으로 풀어냈습니다. 퍼포먼스에 이어 연기에 도전한 멤버들에게 기억에 남는 비하인드 스토리가 있는지 궁금합니다. 또 멤버들이 생각하는 이번 뮤직비디오의 관전 포인트를 알려주세요.

“많은 분들께서 저희의 목격담을 보시고 케첩 광고를 찍는다는 소문이 나서 멤버들과 신기하다며 웃었던 기억이 나요. 진짜가 된다면 너무 좋겠다고 생각했어요.(웃음)”(예지)

“신곡 뮤직비디오는 보면 볼수록 새로운 시선으로 마주할 수 있는 매력이 있어서 많은 분들께서 즐겨봐주시면 좋겠어요.”(유나)

Q. 'K팝 대표 퍼포먼스 퀸' ITZY, 컴백 타이틀곡 안무에 유명 댄스팀 라치카와 커스틴 등이 동참했는데요. 신곡으로 어떤 퍼포먼스를 보여줄 예정인지 궁금합니다. 멤버들이 생각하는 타이틀곡 'TUNNEL VISION'의 포인트 안무를 알려주세요

“아프로와 힙합 댄스에서 영감을 받은 그루브와 절도 있는 동작 그리고 터널을 살린 여러 가지 안무를 담았는데요. 아이솔레이션부터 한 줄로 서서 총을 쏘는 안무까지 다양한 킬링 파트가 있어서 보는 재미가 가득하실 거예요.”

Q. 올해 대학 축제를 비롯해 '워터밤 서울 2025', 'Trendy Taipei', 타이베이 돔에서 진행한 현지 프로야구 특별 초청 공연, '2025 TIMA' 등 국내외 여러 무대에서 매력을 선사했습니다. ITZY가 생각하는 무대 위 매력은 무엇인가요?

“타이베이 돔에서 공연을 한 적이 있었는데 큰 무대임에도 정말 많은 MIDZY(팬덤명: 믿지)가 함께해 줬어요. 응원링 빛이 가득한 모습이 정말 기쁘고 감사하더라고요. 저희 매력은 건강한 에너지와 관중 분들과 함께 만들어가는 무대라는 걸 꼽고 싶어요!”

Q. 최근 서울 공연 발표와 함께 ITZY의 세 번째 월드투어를 예고했는데요. 오랜만의 투어인만큼 가장 기대되는 포인트와 관객분들이 몰입해 줬으면 하는 무대 또는 포인트는 무엇일까요?

“벌써부터 설레고 기대돼요. 끈끈함과 결속력 그리고 다양한 매력들이 곳곳에 녹아들어 있는 무대를 만나실 수 있을 거예요. 다섯 멤버의 새로운 모습이 많을 것 같고 보는 재미 가득한 퍼포먼스 보여드릴 수 있도록 열심히 준비할게요! 많은 기대 부탁드려요!”

Q. 7주년까지 열심히 달려왔습니다. 이번 앨범은 단순한 컴백을 넘어 ITZY의 '새로운 막'을 여는 작품이라고도 여겨집니다. 앞으로 ITZY가 보여주고 싶은 다음 챕터는 어떤 모습인가요? 함께 달려온 멤버들에게 서로 응원의 한 마디를 전해주세요.

“리아, 류진, 채령, 유나가 있었기에 지금 이 순간까지 달려올 수 있었어요. 함께라서 더 즐겁고 행복했고 모든 순간을 함께 안아줬던 멤버들이라 더 고맙기도 해요. 지금처럼 저희만의 속도로 함께 하는 시간들을 온전히 느끼고 많은 분들에게 사랑받은 이 마음을 음악으로 보답하고 싶어요. 그리고 팬분들께는 자랑스러운 아티스트가 되고 싶어요.”(예지)

“지금까지 함께 겪어온 많은 일들이 있었기에 지금 더욱 돈독한 우리가 있듯, 앞으로 같이 겪어갈 경험들이 모여 얼마나 더 단단해지고 강해질지 기대된다!”(리아)

“어떻게 보면 새 앨범과 컴백으로 앞으로의 ITZY 활동에 대한 다짐도 하게 되는 것 같아요. 멤버들 그동안 고생 많았고 앞으로도 파이팅!”(류진)

“벌써 7주년이라는 게 신기하고 무탈히 온 것 같아 감사해져요. 멤버들! 정말 고맙고 앞으로도 잘해보자!”(채령)

“함께 열심히 달려온 우리 멤버들, 고생 많았어. 늘 곁에 있었기에 성장해 나갈 수 있었던 것 같아. 고맙고 사랑해!”(유나)

Q. 팬미팅을 통해 조기 재계약을 깜짝 발표한 만큼 팬들이 기다려온 소식을 가장 먼저 알려주고 싶었던 것 같습니다. 앞으로 함께 할 MIDZY에게 전하고 싶은 이야기를 들려주세요.

“늘 곁에서 큰 사랑과 응원으로 지켜준 덕분에 힘든 일도 딛고 일어날 수 있었고, 기쁜 일은 더 큰 기쁨으로 받아들일 수 있는 사람이 될 수 있었어요. 소중한 마음 알게 해줘서 너무 고맙고 더 든든한 존재가 될 수 있도록 노력할게요.”(예지)

“늘 MIDZY와 오래오래 함께 하고 싶은 마음이에요. 앞으로 서로 소중한 추억들 차곡차곡 쌓아가 보아요.”(리아)

“앞으로도 멋진 모습만 보여줄 수 있게 늘 노력할게요. 우리 앞으로도 잘해봐요. 늘 고마워요!”(류진)

“앞으로도 MIDZY가 보고 싶은 모습 보여줄 수 있도록 늘 고민하고 노력할게요. 함께해 줘서 고마워요.”(채령)

“좋은 소식을 전할 수 있게 되어 굉장히 기뻐요. 지금까지 늘 ITZY를 믿어주고 응원해 줘서 감사드려요. 늘 건강하고 행복해야 해요!”(유나)

