산다라박, 2NE1 멤버들과 다정샷… 박봄 부재 속 여전한 우정

투애니원(2NE1) 산다라박이 박봄의 공백 속에서도 멤버들을 향한 따뜻한 마음을 전했다.

산다라박은 9일 자신의 SNS에 “멤버들과 함께 하는 시간들. 너무 소중하다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 산다라박은 씨엘(CL), 공민지와 함께 다정한 포즈를 취하고 있으며, 해외 스케줄로 바쁜 와중에도 세 사람 모두 밝은 미소를 보였다.

특히 이번 게시물은 최근 박봄이 SNS 활동을 재개한 지 하루 만에 올라와 더욱 눈길을 끌었다.

박봄은 지난 8월 건강상의 이유로 2NE1 활동을 중단했다. 그동안 SNS를 통해 근황을 전해왔으나, 지난달에는 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 상대로 사기 및 횡령 혐의로 고소하겠다고 주장해 논란이 일었다. 그는 YG와 양현석이 2NE1 및 솔로 활동으로 발생한 수익을 제대로 정산하지 않았다고 주장했다.

이에 대해 박봄 소속사 디네이션엔터테인먼트는 “2NE1 활동과 관련한 정산은 이미 완료됐으며 SNS에 업로드한 고소장은 접수된 사실이 없다”고 해명했다.

이후 박봄은 YG가 성형수술을 해주지 않고 YG 곡 전체를 자신이 썼으며, 자신에게 들어온 CF도 다른 사람에게 줬다고 주장해 걱정을 샀다. 이에 소속사 측에서는 “박봄은 현재 정서적으로 매우 불안정한 상태다. 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황”이라고 밝혔다.

잠시 SNS 활동을 중단했던 박봄은 지난 8일 “박봄. 저 건강 원래부터 완전 괜찮아요. 걱정마세요 여러분”이라는 글을 남기며 소속사 입장을 반박해 다시 한 번 관심을 모았다.

