문화예술정책자문위 오늘(10일) 출범…위원장에 은희경 작가, 90명 위촉

은희경 작가. [사진=뉴시스]

소설가 은희경 등 국내 9개 문화예술 분야 전문가가 모인 문화체육관광부 장관 직속 문화예술정책자문위원회가 공식 출범한다.

문체부는 은희경 위원장을 비롯한 문화예술 전문가 90명으로 구성된 장관 직속 문화예술정책자문위원회가 출범한다고 10일 밝혔다.

위원회는 문체부 장관 직속으로 문학, 연극·뮤지컬, 클래식 음악·국악·무용, 미술, 대중음악, 영화·영상, 게임, 웹툰·애니메이션, 출판 등 다양한 분야로 구성했다. 지난 10월 1일 출범한 대중문화교류위원회가 대중문화산업 선도기업을 중심으로 구성됐다면, 문화예술정책자문위원회는 문화예술 생태계를 구성하는 창작자, 학계, 업계, 평론가 등 각 분야 전문가로 꾸려진 만큼 K-컬처 300조 달성과 문화 강국 실현을 앞당기는 양 날개 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

위원들은 문화예술 현장에 대한 깊은 이해와 통찰력, 전문성과 경험을 갖춘 90명을 위촉했다. 위원장은 대표작 ‘새의 선물’과 ‘아내의 상자’ 등으로 널리 알려진 은희경 작가가 맡는다.

위원회는 보다 실질적인 논의를 위해 분과별 수시 회의 형태로 진행될 예정이다. 문화예술인의 창작 기반을 강화하기 위한 정책 지원 방안과 문화창조 산업 생태계의 토대를 탄탄하게 하기 위한 정책, 청년 예술인 지원 방안 등 다양한 의제를 논의할 계획이다.

최휘영 문체부 장관은 “에이펙(APEC) 경주선언에 처음으로 명시된 문화창조산업은 토대와 기초가 튼튼하지 않으면 결코 지속적으로 성장할 수 없다”며, “문화예술정책자문위원회가 이미 꾸려진 대중문화교류위원회와 함께 문화예술 정책 소통을 위한 양대 플랫폼으로서 실질적인 역할을 해 줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

