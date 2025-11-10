나우즈, 4개월만 초고속 컴백…26일 싱글 'Play Ball' 발매

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 4개월 만에 활동에 나선다.

나우즈는 10일 공식 채널을 통해 세 번째 싱글 'Play Ball'의 아트워크 티저를 공개했다. 오는 26일 오후 6시 새 싱글 발매를 예고한 흑백 톤의 티저에는 멤버들의 사인, 번호가 적힌 야구 모자가 담겨 나우즈가 펼쳐나갈 또 다른 이야기를 기대하게 했다.

나우즈의 세 번째 싱글 이름은 'Play Ball'이다. 경기의 시작을 알리는 뜻처럼 나우즈는 새로운 도전에 나서며 그룹만의 음악과 퍼포먼스를 세상에 선보인다.

올해 리브랜딩을 거쳐 첫 미니 앨범 'IGNITION'으로 정체성을 구축한 나우즈는 앞서 'ONE STAGE' 스토리 필름을 공개하며 무대를 향한 열망을 전했다. 성장을 거듭하며 '잘파 대표 루키'로서 행보를 이어가고 있는 나우즈는 신보 'Play Ball'을 통해 다시 한번 도약할 예정이다.

