펄펄 나는 오현규, 홍명보호 합류 앞두고 3경기 연속 골…시즌 8호

헹크(벨기에)의 오현규가 6일(현지 시간) 포르투갈 브라가의 이스타디우 무니시팔 드 브라가에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 리그 페이즈 4차전 브라가(포르투갈)와 경기 후반 14분 팀 세 번째 골을 넣고 세리머니하고 있다. 사진=AP/뉴시스

오현규(헹크)가 11월 A매치 소집을 앞두고 3경기 연속 골을 신고했다.

오현규는 10일 벨기에 헨트의 플래닛 그룹 아레나에서 열린 2025~2026시즌 벨기에 주필러리그 14라운드 헨트와의 원정 경기에서 전반 24분 선제골을 터뜨려 팀의 1-1 무승부에 기여했다.

오현규는 최전방 공격수로 선발 출전했다. 전반 24분 콘스탄티노스 카레차스가 오른쪽에서 올린 크로스를 페널티 지역 왼쪽에서 받아 상대 수비수를 앞에 두고 오른발로 슈팅했다. 공은 수비수를 맞고 굴절되면서 골문 안으로 들어갔다. 오현규의 정규리그 5호 골이자 공식전 8호 골이다. 3일 주필러리그 베스테를로전(1-0 승) 결승골, 7일 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 브라가(포르투갈)와의 리그 페이즈 4차전(4-3 승) 추가 골에 이은 3경기 연속 골이다.

승리는 지키지 못했다. 헹크는 후반 11분 동점 골을 허용, 오현규의 득점으로 잡을 리드를 지키지 못하고 1-1로 비겼다. 74분을 뛴 오현규는 후반 29분 로빈 미리솔라와 교체됐다. 헹크는 승점 20(5승 5무 4패)으로 리그 16개 팀 중 7위에 머물렀다. 헨트는 승점 21(6승 3무 5패)로 5위다.

소속팀에서 쾌조의 골 감각을 선보인 오현규는 한국으로 돌아온다 홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀은 14일 대전월드컵경기장에서 볼리비아, 18일 서울월드컵경기장에서 가나를 상대로 평가전에 나선다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]