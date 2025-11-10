‘허용준·박창환 연속골’ 서울 이랜드, 원정서 충북청주 2-0 제압! 5위 탈환·4위와 승점 동률

사진=서울 이랜드 FC 제공

서울 이랜드 FC가 충북청주 원정에서 값진 승리를 거두며 하루 만에 플레이오프 진출권인 5위를 되찾았다.

서울 이랜드는 9일 청주종합경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2025 38라운드 원정 경기에서 허용준과 박창환의 연속골에 힘입어 충북청주를 2-0으로 제압했다.

이로써 9경기 연속 무패행진(5승 4무)을 달린 서울 이랜드는 승점 62점으로 5위를 기록했다. 4위 전남과 승점이 같아 남은 1경기 결과에 따라 최대 4위까지 도약할 수 있는 발판을 마련했다.

경기 초반 양 팀 모두 신중한 경기 운영 속 팽팽한 공방이 이어졌다. 전반을 득점 없이 마친 서울 이랜드는 후반 들어 교체를 통해 분위기 반전에 나섰다.

후반 29분, 허용준이 답답했던 경기 흐름을 바꾸는 귀중한 선제골을 터뜨렸다. 우측에서 김오규가 높게 올린 볼을 에울레르와 백지웅이 차례로 헤더로 연결했고 문전으로 쇄도하던 허용준이 머리로 밀어 넣었다.

기세를 올린 서울 이랜드는 후반 39분 박창환의 추가골이 터지며 2점 차로 달아났다. 역습 상황에서 변경준이 아크서클 부근까지 전진 후 반대편의 박창환에게 완벽한 기회를 만들어 줬고 박창환은 침착한 오른발 슛으로 마무리하며 승부에 쐐기를 박았다.

서울 이랜드는 최근 8경기 중 6경기에서 무실점을 기록하며 ‘철벽 수비’를 이어가고 있다. 이날도 주장 김오규를 중심으로 한 수비진의 투혼과 골키퍼 구성윤의 선방쇼가 빛났다. 특히 구성윤은 여러 차례 슈퍼 세이브로 팀을 구해내며 시즌 18경기에 출전해 9번째 클린시트를 달성했다.

김도균 감독은 “승점 3점을 얻은 것에 대해 만족한다. 3점을 얻었지만 힘들고 어려운 경기였다. 날씨가 싸늘해지면서 선수들 몸이 경기장에서 무거워 보이는데 잘 대비해야 한다. 어쨌든 결과를 가져왔다. 마지막 홈경기도 잘 준비해서 승점 3점을 가져오기 위해 노력하겠다“고 말했다.

서울 이랜드는 오는 23일 홈에서 열리는 안산과의 시즌 최종전에서 2년 연속 플레이오프 진출을 노린다.

