‘올해 3번째 정상’ 마산용마고 씨름부, 학산김성률장사배 고교 단체전 우승

사진=대한씨름협회 제공

정진환 감독이 이끄는 마산용마고(경상남도)가 제22회 학산김성률장사배전국장사씨름대회 고등학교부 단체전에서 우승을 차지하며 올해 네 번째(선수권, 대통령기, 학산김성률장사배) 정상에 올랐다.

마산용마고는 9일 경상남도 창원특례시 마산실내체육관서 열린 결승전에 출전, 춘천기계공고(강원특별자치도)를 4-2로 제압하고 우승 트로피를 들어 올렸다. 앞서 준결승에서 현일고(경상남도)를 4대1로 꺾고 결승에 진출했다.

결승 첫 번째 경기에서 춘천기계공고에게 먼저 점수를 내줬다. 장주혁(춘천기계공업고)이 경장급(70㎏ 이하) 경기에서 뒷무릎치기를 연달아 성공시키며 한점 앞서 나갔다.

사진=대한씨름협회 제공

손세준(마산용마고)이 소장급(75㎏ 이하) 경기에서 잡채기와 들배지기를 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸다. 이어진 청장급(80㎏ 이하) 경기에선 잡채기와 들배지기를 성공시킨 이원중(마산용마고)에 힘입은 마산용마고가 2-1로 앞서 나갔다.

동점이 재차 만들어졌다. 서권우(춘천기계공고)가 용장급(85㎏ 이하) 경기서 들배지기와 잡채기를 연달아 성공시킨 것. 하지만 용사급(90㎏ 이하) 경기에 나선 서금광(마산용마고)이 뿌려치기와 발목걸이를 연달아 성공하며 3-2로 다시 앞서나갔다. 역사급(100㎏ 이하)에서 강세윤(마산용마고)이 두 번 연속 들배지기로 승리, 마산용마고가 올해 네 번째 우승을 확정지었다.

한편 이날 열린 초등학교부 개인전에서는 북성초 허길녕이 장사급(120㎏ 이하)에서 우승하며 올 시즌 10관왕(회장기, 시도대항, 증평인삼배, 소년체전, 선수권, 대통령기, 삼척이사부장군배, 어린이씨름왕(반달곰급, 어린이씨름왕), 학산김성률장사배)을 달성했다.

사진=대한씨름협회 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]