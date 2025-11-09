강승윤표 청춘찬가…‘ME(美)’, 자유분방한 매력

위너 강승윤이 감각적인 퍼포먼스로 컴백 첫 무대를 장식했다.

강승윤은 9일 방송된 SBS '인기가요'에서 솔로 정규 2집 [PAGE 2] 타이틀곡 'ME (美)' 무대를 꾸몄다. 3년 8개월 만의 솔로 음악방송 출연이다.

네이비 체크 셔츠와 디스트로이드 데님 팬츠를 입고 등장한 강승윤은 락 스트릿 감성을 물씬 풍기며 자유분방한 매력을 발산했다. 핸드마이크를 든 채 흔들림 없는 라이브 실력을 뽐내며 분위기를 고조시켰다.

예술적 감성이 묻어나는 퍼포먼스가 짙은 인상을 남겼다. 스탠드 마이크와 밴드를 연결해 이를 오선지처럼 활용했고, 변화무쌍한 동선과 대형, 노랫말을 직관적으로 녹여낸 안무 등으로 특유의 음악 세계를 무대 위에 펼쳤다.

전매특허인 여유로운 무대 매너와 섬세한 표현력도 빛났다. 청춘의 낭만과 열정을 온몸으로 쏟아낸 그는 후반부 하이라이트 구간에서 절제해온 에너지를 폭발시키며 보는 이들에게 강렬한 여운을 남겼다.

한편 지난 3일 발매된 [PAGE 2]는 한층 깊어진 감성과 폭넓은 스펙트럼으로 호평받으며 아이튠즈 앨범 차트 8개 지역 1위에 올랐다. 강승윤은 음악방송을 비롯해 라디오, 유튜브 등 활동을 예고했다.

