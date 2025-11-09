현아, 10kg 감량 후 민낯 셀카 공개…확 달라진 근황

가수 현아. 사진 = 현아 SNS 계정

가수 현아가 10kg 감량 후 한층 달라진 근황을 공개했다.

현아는 9일 자신의 SNS에 별다른 글 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 현아는 파자마 차림으로 거울 셀카를 찍으며 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 화장기 없는 민낯에도 수수한 매력을 뽐냈으며, 날렵하게 변한 턱선이 눈길을 끈다.

현아는 최근 10kg 감량 소식을 전하며 화제를 모았다. 지난해 10월 결혼 이후 다소 살이 오른 모습을 보이며 일각에서 임신설이 제기되기도 했으나, 그는 “현아야, 많이 먹었잖아. 정신 차리고 다이어트해 보자. 뼈말라 좋아했잖아. 다시 해보자”며 직접 다이어트를 선언했다.

이후 지난 4에는 체중계 사진과 함께 “50 끝에서 앞자리 바꾸기까지 참 힘들다. 아직 멀었구나. 그동안 얼마나 먹었던 거니 김현아 현아야”라며 49kg 달성 소식을 전해 팬들의 응원을 받았다.

한편, 현아는 지난해 10월 가수 용준형과 결혼했다.

