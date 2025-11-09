커지는 종묘 앞 고층 건물 갈등…문체부·서울시 ‘정면 충돌’

최휘영 문화체육관광부 장관과 허민 국가유산청장(오른쪽부터)이 지난 7일 서울 종로구 종묘에서 서울시의 세운상가 재개발 계획에 따른 입장과 대책을 발표하는 가운데 재개발 사업 주민대표회의 관계자들이 항의하고 있다. 사진=문화체육관광부

유네스코 세계유산인 서울 종묘 일대 고층 개발을 둘러싼 논란이 문화체육관광부와 서울시 간 정면 충돌로 치닫고 있다. 문체부는 “법령 개정 등 모든 방법을 동원해 막겠다”며 강경 대응을 공식화했고 서울시는 유감을 표명하며 문화유산 보존과 도시 개발을 둘러싼 전국적인 이슈로 번지는 양상이다.

최휘영 문체부 장관, 허민 국가유산청장은 지난 7일 나란히 종묘를 찾았다. 최 장관과 허 청장은 중심 건물인 정전 일대를 둘러본 뒤 서울시의 세운4구역 재개발 사업 계획에 대한 대책을 논의했다.

이 자리에서 최 장관은 “이게 무슨 해괴망측한 일”이라며 “권한을 조금 가졌다고 해서 하고 싶은 대로 다 하겠다는 서울시의 발상과 입장을 저는 도저히 이해할 수 없다”고 강조했다. 이어 “이것이 바로 1960∼70년대식 마구잡이 난개발 행정”이라고 지적하며 “문화강국의 자부심이 무너지는 이런 계획은 반드시 막아야 한다”고 밝혔다.

최 장관은 허 청장을 향해 “법령의 제정, 개정을 포함해 할 수 있는 모든 조치를 신속히 검토해서 보고해주시기를 바란다”고 지시하며 “장관으로서 취할 수 있는 모든 수단을 강구해 우리 문화유산을 지키는 일에 앞장서겠다”고 강조했다. 허 청장 또한 “종묘 앞에 세워질 건물은 서울 안에 있는 조선 왕실 유산이 수백 년간 유지해온 역사문화경관과 종합적 가치를 직접적으로 위협할 것”이라면서 “(이 사안이) 높이냐, 그늘이냐의 문제가 아니다”고 강조했다.

문체부와 국가유산청 수장이 직접 종묘 현장을 찾고 서울시를 강하게 질타한 것은 그만큼 이번 사안의 중대성과 위급함을 인식했기 때문으로 보인다. 문체부와 국가유산청은 세운4구역 높이 변경과 관련한 대응책을 검토 중이다. 국가유산청은 서울시의 고시 내용과 현재 상황을 유네스코 측과도 공유한 것으로 전해졌다.

오세훈 서울시장. 사진=뉴시스

오세훈 서울시장은 같은날 오후 재개발이 추진되는 건너편, 종묘가 내려다보이는 세운상가에서 “재개발 사업이 종묘의 가치를 훼손할 수 있다는 주장은 지나치게 과도한 우려”라며 “지방정부의 사업을 일방적으로 폄훼했다”고 유감을 드러냈다. 오 시장은 “낙후된 도심을 재개발하며 종묘의 가치가 더 돋보이도록 녹지 축을 조성하겠다”면서 “조속한 시일 내에 대화의 장을 마련할 것을 제안한다”고도 말했다.

지난달 30일 서울시는 세운재정비촉진지구 및 4구역 재정비촉진계획 결정을 고시했다. 이에 따라 종로변 건물 최고 높이는 기존 55m에서 101m로, 청계천변은 71.9m에서 145m로 높아진다. 대법원은 지난 6일 문체부 장관이 서울시의회를 상대로 낸 서울시 문화재 보호 조례 개정안 의결 무효 확인 소송에서 원고 패소 판결하면서 종묘 인근 고도 규제 완화는 사실상 법적 근거를 갖추게 됐다.

종묘 정전 전경. 사진=국가유신청

서울시의회가 2023년 문화유산 보존 지역(반경 100m) 밖에 있는 건물도 유산청과 협의해야 한다는 조항을 삭제한 것이 적법하다는 결정이다. 서울시 조례는 정당하지만 이와 별개로 현행법으로 문화유산 보호가 가능하다고 판단했다. 이미 국가유산청장에게 문화유산의 역사문화환경 보호를 위해 건설 시행사에게 필요한 조치를 할 권한이 있기 때문이다.

법정 다툼이 끝나고도 문체부와 서울시는 나란히 장외 설전을 펼치며 갈등이 격화하고 있다. 최 장관과 허 청장이 입장 발표를 한 정전 일대에는 세운4구역 재개발사업 주민대표회의 관계자들이 찾아와 항의하기도 했다. 서로 날선 공방을 주고받는 만큼 양측의 입창차는 첨예해 재개발 사업 추진 과정에서 진통이 계속될 것으로 보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

