룹 '2NE1' 박봄이 건강 이상설을 일축했다.

박봄은 지난 8일 소셜 미디어에 "저 건강 원래부터 완전 괜찮아요. 걱정마세요. 여러분"이라고 밝혔다.

앞서 소속사 측이 자신에 대해 "치료가 필요하다"라고 입장을 낸 것에 대한 반박으로 보인다.

박봄은 지난달 전 소속사를 상대로 한 '고소장' 이미지를 소셜 미디어에 게시하며 수익 미정산을 주장했다.

해당 게시물에는 박봄의 개인정보가 노출되고, 금액이 비현실적으로 표기돼 팬들의 우려가 이어졌다.

논란이 커지자 박봄의 소속사는 "박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료됐으며, 업로드된 고소장은 접수된 사실이 없다"고 밝혔다. 이어 "현재 박봄은 치료와 회복에 전념하고 있다"고 덧붙였다.

이튿날 또 "박봄은 정서적으로 불안정한 상태로, 회복을 위한 치료와 휴식이 절실하다"며 "가족과 지인들에게까지 피해가 번지고 있다. 하루빨리 건강을 회복해 다시 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 재차 전했다.

박봄은 2009년 2NE1 멤버로 데뷔했다. 멤버들과 함께 '론리(Lonely)' '아이 돈트 케어(I Don't Care)' '어글리(Ugly)' '내가 제일 잘 나가' 등을 히트시켰다.

