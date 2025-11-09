제시카, 서울 방문 근황 공개…우아한 레오퍼드 패션 눈길

전 소녀시대 멤버 제시카. 사진 = 제시카 SNS 계정

전 소녀시대 멤버 제시카가 서울을 찾으며 최근 일상을 공개했다.

제시카는 8일 자신의 SNS에 서울 위치 태그와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 제시카는 블랙 이너와 레오퍼드 패턴 슬립 드레스를 매치해 우아하면서도 세련된 매력을 뽐냈다. 올백으로 깔끔하게 넘긴 머리에는 큰 리본을 포인트로 달아 고급스러운 분위기를 더했으며, 시크한 표정과 반듯한 자세로 여전히 패션 아이콘다운 면모를 보여줬다.

사진 = 제시카 SNS 계정

여러 각도에서 다양한 포즈와 표정을 선보인 그녀는 독보적인 비주얼과 감각적인 스타일링으로 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

한편, 제시카는 최근 패션 브랜드 사업과 중국, 홍콩 등 해외 활동에 집중하고 있다. 소녀시대 출신으로 데뷔한 그는 솔로 가수이자 디자이너로서 글로벌 무대에서 활발히 활동 중이며, 유튜브 채널과 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하며 다양한 프로젝트를 진행하고 있다.

