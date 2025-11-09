수원FC 위민, AFC 여자 챔피언스리그 첫 경기 앞두고 출격 준비 완료

사진=수원FC 위민 제공

박길영 감독이 이끄는 수원FC 위민이 9일 오후 9시 30분(한국시간) 미얀마 양곤에서 열리는 2025∼2026 AFC 여자 챔피언스리그(AWCL) C조 조별리그 첫 경기에서 ISPE WFC(미얀마)와 격돌한다.

수원FC 위민은 지난 2024 WK리그에서 14년 만에 챔피언에 오르며 한국 대표 자격으로 이번 대회에 출전했다. 구단 남녀 통틀어 첫 AFC 챔피언스리그 본선 진출이기도 해, 이번 무대는 수원FC의 구단사에 새로운 장을 여는 의미 있는 도전으로 평가된다.

수원FC 위민 선수단은 지난 6일 미얀마 현지에 도착해 컨디션 조절 및 적응 훈련을 이어가며 첫 경기 준비를 마쳤다. 8일 진행된 사전 기자회견에서 박 감독은 “우리의 축구를 보여주기 위해서 많은 준비를 했다”며 "첫 경기에서 첫 단추를 잘 끼운다는 생각으로 그룹 스테이지에 임하겠다”고 포부를 밝혔다.

이번 대회에서 수원FC 위민은 C조에 속해 있으며, 북한 내고향 여자축구단과 일본 도쿄 베르디 벨레자, 그리고 미얀마의 ISPE WFC와 한 조를 이뤘다. 사상 첫 여자 클럽 간 남북대결이 예정돼 있어 국내외의 큰 관심을 받고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]