조세호, ‘도라이버’서 12cm 키 성장 공개… 단신 탈출 성공

방송인 조세호가 키를 179cm로 성장시키며 시청자들의 관심을 모았다.

넷플릭스 예능 ‘도라이버’는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로, 진경과 숙, 두 누나와 세호, 우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 강력하고 다채로운 케미와 함께 이들이 보여주는 다소 얼빠진 캐릭터 버라이어티 쇼다. 현재 시즌1 ‘도라이버 잃어버린 나사를 찾아서’, 시즌2 ‘잃어버린 핸들을 찾아서’에 이어 ‘시즌3 도라이 해체쇼’까지 인기리에 방영 중이다.

9일 방송되는 ‘도라이버 시즌3:도라이 해체쇼’ 1화의 주제는 ‘모델’로 ‘도라이버’의 억울한 단신 조세호가 자신의 ‘키 컸으면’ 꿈을 이룬 모습으로 등장해 웃음을 자아낸다. 기존 166.9cm에서 급 성장해 179cm의 키로 등장해 웃음을 자아냈다. 조세호는 “어떤 스타일의 모델인지는 필요 없어요. 난 그냥 키가 크고 싶었어요”라며 12cm 키 상승을 공개했다.

그 비결은 굽 높은 운동화였다. 조세호는 “이거 처음 신고 울컥했어요. 너무 좋아서”라며 안과 밖에 무려 12cm에 달하는 굽이 있는 운동화를 공개한다고. 이어 조세호는 마치 운동화 방판(방문판매) 사원에 빙의한 듯 “숙이 누나도 이거 신어 봐 자존감이 확 올라가”라고 김숙에게 추천하더니 실제 모델인 주우재가 신고 무려 199cm의 키를 자랑하자 고목나무의 매미처럼 달라붙어 “이제 좀 줄래?”라고 긴장한 모습을 보였다.

주우재는 하늘 끝까지 닿을듯한 정수리를 자랑하며 좌세호, 우김숙의 사이에서 으쓱한 채 “고소공포증을 느껴요”라고 너스레를 떤다고.

과연 ‘도라이버’ 시즌3 시작부터 소원 성취와 함께 더 이상 바랄 것이 없어진 조세호의 행복이 계속 이어질지 ‘도라이버’ 시즌3 ‘도라이 해체쇼’의 거대한 서막이 시작된다.

한편, ‘도라이버’는 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.

