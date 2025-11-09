이이경, ‘놀면 뭐하니?’ 하차…유재석과 멤버들 마지막 인사 전해

방송인 유재석이 ‘놀면 뭐하니?’ 에서 배우 이이경의 하차 소식을 직접 알렸다. 사진 = MBC

방송인 유재석이 ‘놀면 뭐하니?’에서 배우 이이경의 하차 소식을 직접 알렸다.

8일 방송된 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘인기 없는 사람들의 모임’ 특집이 진행된 가운데, 본격적인 시작에 앞서 유재석은 멤버들과 시청자들에게 이이경의 하차 소식을 전했다.

유재석은 “3년 넘게 함께한 이이경 씨가 최근 드라마와 영화 스케줄이 많아져, 제작진과 조율 끝에 하차를 결정하게 됐다”며 “이경이가 정말 고생 많았다. 앞으로 왕성한 활동을 응원한다”고 전했다.

주우재 역시 “최근 이이경의 스케줄이 워낙 많았다”고 공감했고, 하하는 “원래 ‘인사모’ 특집에서 인사를 드리고 가려 했는데, 결방으로 무산돼 직접 인사하지 못했다”고 아쉬움을 표했다. 멤버들은 마지막으로 박수를 치며 “고생했다. 이경아”, “수고했다”고 응원 메시지를 전했다.

앞서 지난 4일 소속사 측과 MBC 측은 “이이경의 스케줄 문제로 하차를 결정했다”고 입장을 밝힌 바 있다. 그는 방송에서 마지막 인사를 하지 않고, 지난달 25일 방송을 끝으로 조용히 하차했다.

한편, 이이경은 지난 9월부터 영화 ‘세대유감’ 촬영을 이어가고 있으며, 베트남 영화 ‘나는 여기에 있다’, 일본 TBS ‘드림 스테이지’ 출연도 확정돼 해외 활동을 이어갈 예정이다.

