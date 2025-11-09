트리플에스 미소녀즈, ‘설렘 폭발’ sun 개인 콘셉트

걸그룹 트리플에스(tripleS) 미소녀즈(msnz)의 sun이 핑크빛 설렘을 안겼다.

모드하우스는 8일과 9일 0시 트리플에스의 공식 SNS 채널에 트리플에스(tripleS)의 새로운 디멘션(DIMENSION) 미소녀즈(msnz)의 sun 개인 콘셉트 포토를 공개, 전 세계 웨이브(WAV, 팬덤명)에게 두근거림을 선사했다.

sun 멤버들은 소녀 감성이 듬뿍 담긴 개인 콘셉트 컷으로 시선을 사로잡았다. 특히 핑크빛과 함께 찬란한 비주얼, 여기에 각각의 개성과 특별한 무드가 어우러져 이들을 향한 기대감이 가득 차올랐다.

앞서 moon 멤버들에 이어 sun 멤버들의 콘셉트가 공개됐으며, 이제 neptune과 zenith의 새로운 색깔이 기다리고 있는 상황. 과연 이들은 어떤 모습을 보여줄지 호기심과 궁금증이 폭발적으로 커져가고 있다.

트리플에스 미소녀즈(msnz)는 오는 24일 오후 6시 새로운 앨범 'Beyond Beauty'를 발매한다. 특히 트리플에스 미소녀즈(msnz)는 전 세계 웨이브가 직접 참여한 그래비티(Gravity)를 통해 새로운 디멘션이 탄생해 의미를 더했다.

트리플에스 미소녀즈(msnz) moon은 설린과 지연, 소현, 카에데, 시온, 린으로, sun은 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린으로 구성됐다. neptune에는 서연과 다현, 나경, 니엔, 코토네, 서아가, zenith에는 하연, 연지, 지우, 유빈, 주빈, 수민이 합류했다.

