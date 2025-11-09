배우 이이경이 마지막 인사 없이 '놀면 뭐하니?'를 떠났다.

MC 유재석은 8일 방송한 MBC TV 놀면 뭐하니에서 "지금까지 3년 여 동안 이경씨가 고생했다"며 "기사를 통해 많은 분들이 알고 있겠지만 드라마, 영화 스케줄이 굉장히 많아서 제작진과 조율하다가 이번 스케줄 이후 하차하게 됐다"고 밝혔다.

모델 주우재도 "(이이경이) 몇 달 동안 스케줄이 너무 많았다"고 설명했고, 하하는 "인사를 드리고 갔어야 하는데, '인사모'(인기 없는 사람들의 모임) 특집이 밀리게 됐다"고 부연했다. 유재석은 "결방하고 날짜가 밀리면서 인사를 드리지 못하고 갔다. 이점 양해해달라. 앞으로 이경씨 많이 응원해달라"고 청했다.

이이경은 2022년 9월부터 놀면 뭐하니에서 3년간 활약했다. 최근 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 뉴스 특보로 결방, 이이경은 지난달 25일 방송을 끝으로 물러나게 됐다. 제작진은 4일 "이이경씨가 그동안 해외 일정을 포함한 스케줄로 인해 프로그램 참여에 고민이 많았고, 최근 하차 의사를 밝혔다"며 "이이경씨 의견을 존중, 논의 끝에 각자의 길을 응원하기로 했다"고 밝혔다. 이이경 소속사 상영이엔티도 "영화 촬영 스케줄로 인해 놀면 뭐하니에서 하차한다"며 "ENA '나는 솔로'와 E채널 '용감한 형사들' 촬영은 이어간다"고 했다.

최근 이이경은 사생활 루머 유포에 곤혹을 치렀다. 독일인 여성 A는 지난달 20일 네이버 블로그에 '이이경님 찐모습 노출합니다'라는 제목의 게시물을 올렸다. 이이경으로 추정되는 인물과 A가 나눈 카카오톡, 인스타그램 DM 메시지다. A에게 신체 사진을 요구하고 욕설, 성희롱, 음담패설한 내용이 담겼다. 이이경 촬영장 사진과 셀카 등도 포함했다. A는 22일 돌연 "인공지능(AI)으로 조작한 것"이라며 사과했다.

이이경 측은 "추가 입장은 없다"며 법적대응 강행 의사도 밝히지 않아 의구심을 샀다. 이달 3일 "법률대리인을 통해 관련 게시물 작성·유포자들을 대상으로 허위사실 유포와 명예훼손 혐의로 서울 강남 경찰서에 피해 자료를 제출하고 고소 접수를 마쳤다"며 "당사는 본 사안 관련 어떠한 합의 시도와 보상 논의도 없었다. 앞으로 어떠한 형태로도 진행하지 않을 것"이라고 했다.

<뉴시스>

