피겨 차준환, 시니어 4차 그랑프리 5위…유영은 4위

한국 피겨스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)이 올 시즌 두 번째 그랑프리 대회 입상에 실패하며 파이널 진출이 무산됐다.

차준환은 8일 일본 오사카에서 열린 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 시니어 그랑프리 4차 대회 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 85.83점, 예술점수(PCS) 81.13점, 감점 1점으로 총점 138.66점을 받았다.

전날 쇼트프로그램에서 91.60점을 얻었던 차준환은 최종 총점 230.26점으로 12명의 출전 선수 중 5위에 올랐다.

지난달 시니어 그랑프리 2차 대회에서 8위로 부진했던 차준환은 종합 순위 상위 6명이 나서는 시니어 그랑프리 파이널 진출에 실패했다.

차준환은 첫 점프인 쿼드러플 살코-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 더블 살코 단독 점프로 처리하며 불안하게 출발했다.

이어진 쿼드러플 토루프 점프에선 넘어져 수행점수(GOE) 4.75점이 감점됐다.

또 트리플 러츠는 깔끔하게 뛰었지만, 트리플 악셀은 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정이 나왔다.

스텝시퀀스(레벨 4)로 전반부 연기를 마친 차준환은 후반부에도 점프가 불안했다.

트리플 러츠-싱글 오일러-트리플 살코 콤비네이션 점프는 언더로테이티드(점프의 회전수가 90도 이상 180도 이하로 모자라는 경우) 판정이 나왔다.

이어 트리플 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프는 착지가 흔들리면서 GOE 3.66점이 깎였다.

플라잉 카멜 스핀과 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀도 불안하게 이어간 차준환은 마지막 점프인 트리플 플립도 싱글 플립으로 처리했다.

차준환은 코레오 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀(이상 레벨 4)으로 연기를 마쳤다.

시니어 그랑프리에서 부진한 차준환은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전권이 걸린 국내 대표 선발전 준비에 나설 예정이다.

남자 싱글은 일본의 가기야마 유마(287.24점)가 우승했다.

은메달은 일본의 사토 순(285.71점), 동메달은 스위스의 루카스 브리치기(246.94점)다.

여자 싱글 프리스케이팅에 나선 유영(경희대)은 TES 68.71점, PCS 61.45점, 총점 131.16점을 기록했다.

쇼트프로그램 67.66점을 합한 최종 총점은 198.82점으로 4위를 차지했다.

3위인 벨기에의 루나 헨드릭스(198.97점)와는 불과 0.15점 차였다.

우승은 일본의 사카모토 가오리(227.18점)에게 돌아갔다.

함께 출전한 윤아선(수리고)은 7위(180.23점)로 대회를 마쳤다.

