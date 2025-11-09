바쁘다 바빠…KT, 대만서 한국야구 알리기 ‘집중’

사진=KT위즈 제공

프로야구 KT가 대만에서도 한국야구 알리기에 나섰다.

KT는 7일 대만 타오위안의 라쿠텐 타오위안 야구장에서 열린 ‘2025 타오위안 아시아 프로야구 교류전’ 일본프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스와 경기를 앞두고 자체 제작한 특별 팸플릿과 부채를 입장 관중에게 나눠줬다.

KT는 매 시즌 캠프 현장과 포스트시즌(PS) 기간 팸플릿을 제작해 배포한다. 함나얀 커뮤니케이션팀 대리와 정민주 마케팅기획팀 매니저가 손수 기획하고 제작해 현지 야구팬과 관계자, 관광객에게 한국야구를 알리고 있다.

사진=KT위즈 제공

KT는 구단, 코칭스태프, 선수단을 상세히 소개하는 건 물론, 구단 홈페이지와 소셜미디어(SNS)에 곧바로 접속할 수 있게 유튜브를 비롯한 채널별 QR코드도 생성해 팸플릿을 제작했다. KT는 이번 대회를 위해 제작한 유니폼 모양의 부채에도 채널별 QR코드를 새겨 접근성을 확대했다.

팸플릿이 주는 효과는 상당하다. 지난해 부산 기장군에서 치러진 스프링캠프 기간에는 팸플릿을 소장하려는 팬들도 많았다. 지난 2월 호주 질롱에서 치러진 스프링캠프에서도 현지 관계자들이 팸플릿을 통해 한국야구에 관심을 갖기도 했다.

이번 교류전에선 대만 야구팬들이 팸플릿을 통해 한국야구에 한 걸음 가까이 다가설 수 있었다. 함 대리와 정 매니저는 한국과 대만, 일본 팬들이 찾는 이번 교류전을 위해 팸플릿에 들어갈 코칭스태프, 선수단 이름을 한자로 작성해 제작했다. 대만, 일본 팬은 물론, 관계자들도 KT 선수단을 쉽게 파악하고 이해할 수 있었다.

사진=KT위즈 제공

이날 구장에는 6065명의 관중이 들어찼다. KT 유니폼을 입고 온 대만 팬도 상당수였다. 대만에는 응원단 문화가 발달했다. 대만 팬들은 이번 교류전을 통해 한국의 응원단 문화는 물론, KT를 통해 한국야구에 대한 관심도 키울 수 있었다.

한편, 타오위안시는 한국과 대만, 일본 3개국의 야구 문화를 교류하고, 스포츠 관광을 활성화하기 위해 KT, 골든이글스를 초청해 교류전을 열었다. KT는 7, 9일 라쿠텐 타오위안 야구장에서 골든이글스, 대만프로야구(CPBL) 라쿠텐 몽키스와 대결한다. 7일 경기는 팽팽한 접전 끝에 1-1 무승부로 끝났다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]