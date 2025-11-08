최우식·정소민, 한밤 중 거리 한복판 애틋 포옹 ‘심쿵 예고’

우주메리미 스틸컷. SBS 제공

최우식과 정소민이 한밤 중 거리 한복판에서 애틋한 포옹을 해 보는 이들에게 심쿵을 선사한다.

8일 SBS ‘우주메리미’ 제작진은 김우주(최우식 분)와 유메리(정소민 분)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.

사진에는 거리 한복판에서 서로의 손을 꼭 잡은 두 사람의 모습이 포착돼 눈길을 끈다. 특히 어떤 상황에서도 놓지 않겠다는 의지를 보여주는 듯 꼭 잡은 두 손과 서로를 바라보는 두 사람의 눈빛에서 애정이 느껴진다.

근심에 잠긴 듯한 우주의 표정에 이어 메리가 우주를 끌어안아 이목을 집중시킨다. 메리는 마치 상처를 받은 우주를 달래 듯 촉촉한 눈빛으로 우주의 등을 토닥이며 위로하는 모습이다. 두 사람이 거리에서 한밤 중 거리에서 포옹을 하는 이유가 무엇일지, 이들에게 어떤 시련이 닥친 것인지 궁금증을 자아낸다.

앞서 지난 9화에서는 김우주(최우식 분)와 유메리(정소민 분)가 이별 끝에 눈물의 키스로 재회하며, 서로에 대한 애틋한 마음을 다시 확인해 시청자들의 과몰입을 유발했다.

하지만 오늘 공개되는 10화에서는 우주와 메리에게 예기치 못한 일들이 휘몰아치며 긴장감이 최고조에 이를 예정이다. 서로를 향해 끝없이 직진하는 우주와 메리가 난관을 헤쳐 나가며 사랑을 지킬 수 있을 지 본 방송에 대한 기대감이 수직 상승하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]