“1박 2일 하차 미루고 2년 채웠다” 데프콘이 전한 故 김주혁의 의리

사진= 유튜브 채널 ‘데프콘TV’ 화면 캡처

‘구탱이 형’ 故 김주혁을 향한 데프콘의 진심 어린 회상이 많은 이들의 마음을 울렸다.

그가 보여준 ‘1박 2일’ 멤버 간의 깊은 의리와 애정이 다시 한 번 재조명되고 있다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘데프콘TV’를 통해 공개된 영상에서 데프콘은 故 김주혁의 묘소를 찾아 그와의 마지막 추억을 전했다.

그는 고인이 ‘1박 2일’을 떠나던 당시의 비화를 꺼냈다.

사진= 유튜브 채널 ‘데프콘TV’ 화면 캡처

데프콘은 “형이 ‘1박 2일’을 1년 6개월 정도 했을 때, (김주혁 소속사) 대표 형에게 전화가 왔다”며 “‘주혁이가 작품에 들어가게 되어 하차해야 할 것 같다’고 하더라”고 회상했다.

당시 김주혁은 멤버들에게 직접 하차 사실을 알리지 못할 만큼 미안함을 느꼈다고 한다.

데프콘은 “‘(김주혁이) 미안해서 말을 못 하겠다’고 해 대신 전화했다더라”며, “원래 1년 정도만 하기로 하고 들어왔는데, 하다 보니 정이 들어서 (1년 6개월까지) 흘러갔다고 했다”고 덧붙였다.

보통 멤버의 하차는 존중하는 것이 원칙이지만, 데프콘은 그를 보내기 아쉬웠다고 고백했다. “원래는 안 잡는다. 그런데 그냥 아쉬웠다”는 말에는 당시 멤버들 간의 진한 우정이 묻어났다.

그는 이어 “형에게 2년을 채우고 나가라고 이야기했다”고 말했다. 이 부탁은 예능 프로그램의 일반적인 관례로 봤을 때 이례적인 제안이었다.

그러나 故 김주혁은 그 요청을 받아들였고, 결국 2년을 꽉 채운 뒤에야 프로그램을 떠났다.

데프콘은 “이 형이 진짜 2년을 채우고 나갔다. 사실 대단한 거다”라며 “그만큼 우리(멤버들)뿐 아니라 함께했던 동료들과의 시간들이 너무 좋아서 그렇게 (하차를 미루고) 연장을 한 것”이라고 말해 고인의 따뜻한 성품을 떠올리게 했다.

그는 또 “이 형은 진짜 형이다 생각이 들고 고마웠었다”며 “형이라면 (우리에게) 열심히 최선을 다해 살아가라고 이야기할 형이다. 기억이 진짜 많이 남는다”고 전하며 변함없는 그리움을 내비쳤다.

이날 데프콘은 김주혁의 묘소에 들러 “형 주량이 얼마 안 된다. 딱 맥주 한 캔을 되게 좋아했다”며 맥주 한 캔을 올렸다.

비가 내리는 날씨에도 우산과 모자를 벗은 채 인사를 전하는 그의 모습은 많은 이들을 울컥하게 했다.

故 김주혁은 2017년 10월 30일 불의의 교통사고로 세상을 떠났다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]