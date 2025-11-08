“1박 2일 하차 미루고 2년 채웠다” 데프콘이 전한 故 김주혁의 의리

‘구탱이 형’ 故 김주혁을 향한 데프콘의 진심 어린 회상이 많은 이들의 마음을 울렸다.
그가 보여준 ‘1박 2일’ 멤버 간의 깊은 의리와 애정이 다시 한 번 재조명되고 있다.
지난 5일 유튜브 채널 ‘데프콘TV’를 통해 공개된 영상에서 데프콘은 故 김주혁의 묘소를 찾아 그와의 마지막 추억을 전했다.
그는 고인이 ‘1박 2일’을 떠나던 당시의 비화를 꺼냈다.
데프콘은 “형이 ‘1박 2일’을 1년 6개월 정도 했을 때, (김주혁 소속사) 대표 형에게 전화가 왔다”며 “‘주혁이가 작품에 들어가게 되어 하차해야 할 것 같다’고 하더라”고 회상했다.
당시 김주혁은 멤버들에게 직접 하차 사실을 알리지 못할 만큼 미안함을 느꼈다고 한다.
데프콘은 “‘(김주혁이) 미안해서 말을 못 하겠다’고 해 대신 전화했다더라”며, “원래 1년 정도만 하기로 하고 들어왔는데, 하다 보니 정이 들어서 (1년 6개월까지) 흘러갔다고 했다”고 덧붙였다.
보통 멤버의 하차는 존중하는 것이 원칙이지만, 데프콘은 그를 보내기 아쉬웠다고 고백했다. “원래는 안 잡는다. 그런데 그냥 아쉬웠다”는 말에는 당시 멤버들 간의 진한 우정이 묻어났다.
그는 이어 “형에게 2년을 채우고 나가라고 이야기했다”고 말했다. 이 부탁은 예능 프로그램의 일반적인 관례로 봤을 때 이례적인 제안이었다.
그러나 故 김주혁은 그 요청을 받아들였고, 결국 2년을 꽉 채운 뒤에야 프로그램을 떠났다.
데프콘은 “이 형이 진짜 2년을 채우고 나갔다. 사실 대단한 거다”라며 “그만큼 우리(멤버들)뿐 아니라 함께했던 동료들과의 시간들이 너무 좋아서 그렇게 (하차를 미루고) 연장을 한 것”이라고 말해 고인의 따뜻한 성품을 떠올리게 했다.
그는 또 “이 형은 진짜 형이다 생각이 들고 고마웠었다”며 “형이라면 (우리에게) 열심히 최선을 다해 살아가라고 이야기할 형이다. 기억이 진짜 많이 남는다”고 전하며 변함없는 그리움을 내비쳤다.
이날 데프콘은 김주혁의 묘소에 들러 “형 주량이 얼마 안 된다. 딱 맥주 한 캔을 되게 좋아했다”며 맥주 한 캔을 올렸다.
비가 내리는 날씨에도 우산과 모자를 벗은 채 인사를 전하는 그의 모습은 많은 이들을 울컥하게 했다.
故 김주혁은 2017년 10월 30일 불의의 교통사고로 세상을 떠났다.
