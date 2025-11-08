나윤권X도경수 ‘나였으면’, 멜론 톱100 진입

나였으면 이미지. S27M 엔터테인먼트 제공

가수 나윤권과 도경수의 리메이크 신곡 ‘나였으면’에 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

8일 각종 음원차트에 따르면 나윤권과 도경수의 나였으면은 전날 발매 직후 멜론 핫100(30일) 10위, 벅스 톱100 3위, 지니 핫100 47위로 진입했다. 또한 멜론 실시간 검색어 1위와 티월드 컬러링 차트 1위에 오르며 뜨거운 인기를 입증했다.

발매 다음 날인 오늘 오전 기준 멜론 톱100 차트에도 진입했으며, 뿐만 아니라 멜론 핫100 23위, 벅스 톱100 2위, 지니 톱200 44위 등 국내 차트에 이어 아이튠즈 신곡 차트에서도 29위에 오르며 열기를 더해가고 있다.

나였으면은 사랑하는 이를 그저 바라볼 수밖에 없는 애틋한 마음을 표현한 발라드곡으로 나윤권의 솔로곡을 현대적 감성을 더한 듀엣 곡으로 편곡했다. 나윤권의 호소력 짙은 보이스에 도경수의 담백하면서도 섬세한 보컬이 어우러지며 원곡의 명성을 잇는 웰메이드 리메이크 트랙으로 발매 직후부터 호평이 이어졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

