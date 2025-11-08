‘♥송지은’ 박위, 전신마비 11년 만에 두 발로 서다…“사랑하는 사람을 안아주는 것은 축복”

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

가수 송지은의 남편 박위가 전신마비 판정을 받은 지 11년 만에 두 발로 서는 장면이 전해졌다.

7일 공개된 영상 ‘전신마비 11년 만에 두 발로 서서 지은이를 바라보며 안았습니다’에서 박위는 철봉을 붙잡고 몸을 일으켜 세웠고, 송지은은 놀란 얼굴과 감격스러운 표정으로 남편을 꼭 안았다. 박위는 이때를 회상하며 “사랑하는 사람을 안아줄 수 있다는 건 축복이에요. 휠체어를 탄 이후로 꿈 같은 일이 됐었죠”라고 소감을 밝혔다.

운동 후 박위는 “언젠가 아이를 가질 수도 있지 않나. 체력이 필요할 것 같아요”라며 환하게 웃었고, 송지은은 평소처럼 “운동 전엔 탄수화물, 후엔 단백질이죠”라며 남편을 다정히 챙겼다.

박위는 SNS를 통해서도 “11년 만에 꿈을 이뤘습니다. 철봉에 매달려 잠시지만 지은이를 바라보며 안았어요. 언젠간 내 두 발로 완전히 서서 안아주고 싶습니다”라고 소감을 전했다. 팬들은 댓글로 “이게 진짜 기적이다”, “사랑의 힘이 대단하다”며 축하를 보냈다.

한편, 박위는 2014년 낙상 사고로 전신마비 판정을 받았으며 이후 재활 과정을 유튜브 채널 ‘위라클’을 통해 공개하며 많은 사람들에게 희망을 전해왔다. 송지은과 박위는 지난해 10월 결혼했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

