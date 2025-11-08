허구연 총재&얀차렉 주한체코대사, K-BASEBALL SERIES 개막 시구

사진=뉴시스

한국야구위원회(KBO)는 8일 서울 고척스카이돔에서 펼쳐지는 ‘2025 NAVER K-BASEBALL SERIES’ 1차전의 시구자와 양국 국가의 독창자를 확정했다.

이번 2025 NAVER K-BASEBALL SERIES 1차전 시구에는 KBO 허구연 총재와 이반 얀차렉 주한체코대사가 함께 나선다. KBO 허구연 총재와 이반 얀차렉 주한체코대사는 지난 7월28일 KBO에서 열린 KBO-체코야구협회 평가전 개최 협약식에 참석해 양국 간 처음으로 열리는 평가전의 성공적인 개최를 다짐한 바 있다.

체코 국가는 성악가 김기선이 부른다. 김기선은 ‘야구를 사랑하는 성악가’ 소속으로 오스트리아 비엔나 국립음대 오페라과를 졸업했으며, 오스트리아 비엔나 프라이너 콘서바토리움 성악과 교수를 역임했다.

애국가는 국악인 박애리가 부른다. 박애리는 1999년부터 2015년까지 국립창극단 단원으로 다수 작품의 주요 배역을 맡았으며, 현재 동국대학교 예술대학 한국음악과 교수로 재직 중이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

