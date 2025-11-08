“아내가 제 자존감” 고우림, ♥김연아 향한 애정 가득한 진심[TV핫스팟]

사진= KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’ 방송 화면 캡처

가수 고우림이 아내 김연아를 향한 진심 어린 애정을 전하며 “감동받았다”고 고백했다.

7일 방송된 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 새 편셰프로 등장한 고우림이 ‘남편스토랑’이라는 별명에 걸맞은 사랑꾼 면모를 가감 없이 드러냈다.

이날 방송에서 고우림은 “결혼 후에 아내의 요리를 해 준 걸 먹었는데 솜씨가 장난 아니었다. 파스타도 잘하고, 몽골리안 비프도 잘한다”며 김연아의 요리 실력을 자랑했다.

이에 셰프 이연복은 “와이프한테 잘 보이는 법을 아냐”라며 웃음을 자아냈고, 고우림은 “말이 좀 웃긴데, 아내의 심기를 거슬리게 안 하면 된다”고 답해 스튜디오를 폭소케 했다.

고우림은 이어 “고우림만의 가훈이 있다면, ‘말을 예쁘게 하자’다. 내가 예쁜 말을 하면 상대도 예쁜 말을 해 주려고 노력한다. 이런 것들이 굉장히 좋은 작용으로 이어진다고 생각한다. 아직 모자라지만 한 해 지혜로운 남편이 되기 위해 노력한다”고 전했다.

그는 또한 “아내가 제가 하는 음악을 항상 응원해 준다. 아내가 저의 자존감인 것 같다”라며 “아이스쇼에서 처음 만났는데, 당시 갓 데뷔한 신인이었다. ‘김연아라는 사람이 우리 음악을 좋아해 주네?’라는 게 너무 힘이 됐다. 힘들 때도 늘 자존감이 돼 주는 아내를 위해 힘을 냈다”고 회상했다.

제작진이 “얼마 전 아내가 선 넘는 댓글에 일침을 남겼다”고 언급하자, 고우림은 “아내 입장에서는 제가 그런 댓글을 보고 기분이 안 좋을 수도 있어서 그걸 고려했던 것 같다. 오히려 저는 감동을 받았다”고 털어놨다.

이어 그는 “아내는 굉장히 단단한 사람이다. 멘탈적으로는 강하지만, 감수성에 있어서는 섬세한 면이 있다. 가끔은 든든하다가도 가끔은 안아 주고 싶고, 품어 주고 싶은 마음이 든다”며 깊은 애정을 드러냈다.

마지막으로 고우림은 “저는 존경심이 드는 여자가 이상형이었다. 아내는 정말 치열하게 살았는데, 저도 그 치열함에 버금가게 살아 보고 싶다는 생각이 들었다. 저는 저만큼 장가 잘 간 남자가 많지 않을 것 같다. 아내를 너무나 사랑한다”고 말해 훈훈함을 자아냈다.

