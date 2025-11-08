[TV핫스팟] 강태오X김세정 ‘이강달’, 첫방부터 아찔 포옹…시청률 최고 6.2%

이강에는 달이 흐른다 영상 캡처.

강태오와 김세정의 운명 대서사시가 화려한 막을 올렸다.

지난 7일 첫 방송된 MBC 금토드라마 ‘이강에는 달이 흐른다’에서는 사람과 사람의 인연을 잇는 월하노인의 내레이션과 함께 극과 극의 세상을 살던 세자 이강(강태오 분)과 부보상 박달이(김세정 분)의 아찔한 첫 만남이 펼쳐지며 눈을 뗄 수 없는 재미를 선사했다.

정무를 볼 수 없는 왕을 대신해 대리청정 중인 세자 이강은 개인 색형에 맞춘 곤룡포를 입고 조정 대신들의 말싸움을 지켜보며 하루를 시작했다. 세자빈 간택에 온갖 상소까지 모든 결정을 조정의 실세인 좌의정 김한철(진구 분)에게 떠맡긴 이강은 사촌동생 제운대군 이운(이신영 분)을 만나러 기방에 가겠다는 파격적인 발언으로 조정 대신들을 놀라게 만들었다.

이렇게 겉으로 보기에는 완벽한 망나니 같은 이강의 내면에는 조정을 좌지우지하는 김한철의 권력에 희생된 아내에 대한 그리움이 남아 있었다. 매일 세자빈이 나오는 꿈을 꾸며 복수를 다짐하는 이강의 눈빛은 상처로 얼룩져 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다. 심지어 이강은 세자빈과 같은 얼굴을 한 부보상 박달이에게서 아내를 겹쳐 보기까지 했다.

반면 불의의 사고로 기억을 잃은 박달이는 부모님과 고모 박홍난(박아인 분)의 설명을 듣고 스스로를 한양에서 도망친 노비로 알고 있는 상황. 묘한 얼굴로 쫓아오는 이강을 보고 자신을 찾는 주인이라고 오해한 박달이는 “지뢰를 밟았다”며 이강을 피해 인적 드문 온실로 숨어들었다. 하지만 온실 안에는 제운대군 이운이 머무르고 있었고 그가 우연히 떨어트린 시계에 머리를 맞은 박달이가 그대로 기절하면서 폭소를 안겼다.

정신을 차린 박달이를 기다리고 있던 건 부서진 시계로 인해 분노하던 이운이었다. 시계를 배상하기 전까지는 나갈 수 없다는 으름장에 당혹스러워하던 박달이는 지붕까지 타며 이운의 손에서 빠져나가려 했지만 이미 사람들은 박달이의 주변을 포위하고 있었다. 궁지에 몰린 박달이는 결국 지붕 위에서 뛰어내리는 파격적인 선택을 감행해 모두를 놀라게 했다.

그리고 그 순간, 지붕 아래 있던 이강이 하늘에서 떨어지는 박달이를 가볍게 받아 안으면서 두 사람의 눈이 맞닿았다. 기억 속 죽은 세자빈 강연월의 얼굴과 똑같은 박달이를 마주한 이강의 얼굴에는 감정의 파도가 휘몰아치기 시작했다.

이와 함께 박달이가 사실 죽은 세자빈 강연월임이 드러나면서 충격을 배가시켰다. 과연 강연월은 어떤 이유로 박달이라는 이름으로 살아가고 있는 것일지, 이강과 박달이의 주변을 둘러싼 홍연에는 무슨 사연이 담겨 있을지 이강과 박달이의 인연을 궁금케 하고 있다.

한편 이날 시청률은 전국 3.8%, 수도권 3.7%를 기록했으며 지붕에서 떨어진 박달이와 이를 받아주는 이강이 만나는 장면은 최고 6.2%까지 치솟으며 쾌조의 스타트를 끊었다.

