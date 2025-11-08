‘사망설’ 장윤정, 가짜뉴스에 직접 해명…도경완도 분노 “이런 XX들”

사진= 장윤정 SNS

가수 장윤정이 자신이 사망했다는 황당한 가짜뉴스에 대해 직접 입을 열었다.

장윤정은 7일 자신의 인스타그램을 통해 “연락이 많이 와서. 걱정하지 마세요. 좋은 사진도, 글도 아니니 삭제할 예정입니다. 모두 건강하세요”라는 글을 남기며 근황을 전했다.

함께 공개된 사진에는 ‘가수 장윤정 씨가 45세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠났습니다’라는 문구가 적힌 가짜뉴스 썸네일이 담겨 있어 충격을 안겼다.

남편 도경완은 이에 분노를 표하며 “이런 XX들. 지금 누나(장윤정) 나와 파전에 막걸리 먹고 있단 말이다”라고 직접 반응했다.

가수 신지(코요태) 역시 “짜증나네 진짜”라며 불쾌함을 드러냈다.

최근 연예인들을 향한 가짜뉴스의 범람이 사회적 문제로 떠오르고 있다.

방송인 박미선은 유방암 투병 이후 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 예고편에서 “가짜뉴스도 너무 많고 생존신고하려고 이렇게 나오게 됐다”고 밝히며 직접 출연 계기를 설명했다.

또한 방송인 신기루도 자신이 사망했다는 허위 소식에 “천벌 받아 마땅하다”고 분노를 드러낸 바 있다.

한편, 장윤정은 2013년 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 행복한 가정을 꾸리고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

