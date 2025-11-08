로제·케데헌·캣츠아이, 美 그래미 후보…외신 “K-팝 인정받아”

가수 로제. 뉴시스

가수 로제가 미국 팝스타 브루노 마스와 지은 ‘아파트’, 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 각각 미국 그래미 어워즈 3개, 5개 부문 후보에 올랐다. 하이브가 게펜 레코드와 협업해 제작한 그룹 캣츠아이는 2개 부문 후보에 이름을 올렸다.

7일(현지시간) 레코딩 아카데미가 발표한 제68회 그래미 어워즈 후보 명단에 따르면 아파트는 올해의 노래, 올해의 레코드, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 3개 부문 최종 후보에 노미네이트됐다. 그래미 후보에 지명된 최초의 K-팝 여성 아티스트다.

아파트뿐 아니라, 케이팝 데몬 헌터스의 OST 골든(Golden)은 올해의 노래, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스, 베스트 리믹스드 레코딩, 베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어, 베스트 컴필레이션 사운드트랙 포 비주얼 미디어 등 5개 부문 후보로 지명됐다.

하이브의 글로벌 그룹 캣츠아이는 올해의 신인 최종 후보로 지명됐으며, 캣츠아이의 가브리엘라는 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 후보에도 이름을 올렸다.

K-팝이 그래미 최종 후보 명단에서 두각을 드러내자 현지 언론은 이를 주목하며 보도했다.

LA타임스는 “K-팝이 주류 팝 음악으로 인정받기 시작했음을 보여줬다. 그래미 심사위원들이 K팝을 팬덤 중심의 현상이 아니라 예술적 가치로 평가하기 시작했다”고 전했고, 포브스는 “아파트와 골든이 후보에 오른 것은 역사적이지만 전혀 놀랍지 않다. 두 곡은 그래미 후보를 선정하는 기간 동안 가장 흥행한 곡들 사이에 있었다”고 보도했다.

이번 그래미 어워즈는 내년 2월1일 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열린다. 12월12일부터 내년 1월5일까지 최종 투표가 진행된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]