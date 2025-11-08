서울 이랜드, 승격 희망 이어간다… PO 진출에 사활

서울 이랜드 외국인 공격수 가브리엘이 오는 9일 친정팀 충북청주와의 K리그2 38라운드 원정경기에 나선다. 서울 이랜드 FC 제공

올 시즌 10-10 클럽(11골 11도움)에 가입한 서울 이랜드 FC 에이스 에울레르. 서울 이랜드 FC

프로축구 K리그2의 서울 이랜드 FC가 남은 정규리그 2경기에서 플레이오프 진출을 향한 마지막 총력전에 나선다.

서울 이랜드는 9일 오후 2시 충북 청주종합운동장에서 충북청주와 하나은행 K리그2 2025 38라운드 원정 경기를 치른다.

서울 이랜드는 최근 8경기 무패(4승4무)를 달리며 상승세를 이어가고 있다. 특히 10월 한 달 동안 5경기에서 4승1무를 거두며 상승세를 타고 있다.

시즌 막바지 승격과 강등의 시간이 다가왔다. K리그2는 1위가 자동 승격, 2위가 승강PO에 나서 K리그1의 11위 팀과 승격을 두고 격돌한다. 그리고 K리그2 3∼5위 3팀이 혈전을 치른 뒤 승자는 K리그1 10위 팀과 다시 한 번 승강PO에 나선다.

우선 올 시즌 K리그2는 인천이 잔여 경기와 상관없이 우승을 결정지으며 K리그1 승격을 확정했다. 이어 수원삼성도 2위를 확정, K리그1 11위와 승강 PO를 앞두고 있다.

다만 K리그1 10위과 맞붙은 한 팀은 결정나지 않았다. 8일 오전 현재 3위 부천(승점 63), 4위 전남(승점 59), 5위 서울 이랜드(승점 59)가 유리한 상황이다. 다만 6위 성남(승점 58)이 여전히 후보군에 있으며, 부산(승점 55)과 김포(승점 54)도 산술적으로 5위내 진입이 가능하다. 3∼5위 확정은 결국 시즌 최종전까지 가야 결정이 날 예정이다.

2년 연속 플레이오프 진출을 노리는 서울 이랜드는 가능한 한 높은 순위에서 플레이오프를 맞이하겠다는 각오다.

경고 누적으로 지난 경기에 결장했던 ‘에이스’ 에울레르가 복귀한다. 에울레르는 올 시즌 K리그2 최고의 선수 중 한 명으로 꼽힌다. 데뷔 시즌임에도 11골 11도움을 기록하며 도움 1위, 공격포인트 3위에 올라 있다. 도움왕 등 각종 개인 타이틀 경쟁에서도 유력한 후보로 평가받지만 팀의 목표 달성에 모든 초점을 맞추고 있다.

에울레르는 “지난 경기에서 팀이 잘 싸웠고 확실히 우위를 가져갔다. 골이 나오지 않은 것은 아쉽지만 원정에서 얻은 승점은 값지다”며 “지금 팀 분위기가 정말 좋다. 모두가 서로 도우려는 분위기이고 시즌 막판의 중요성을 잘 인지하고 있다. 남은 두 경기에서도 동료들과 팀을 위해 온 힘을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

또 다른 브라질 공격수 가브리엘은 이적 후 처음으로 친정팀 충북청주의 골문을 겨냥한다. 가브리엘은 “특별한 경기가 될 것 같다. 옛 팀과 동료들을 존중하지만 지금은 서울 이랜드의 일원으로서 팀 승리에 완전히 집중하고 있다. 어떤 방식으로든 팀에 도움이 될 수만 있다면 그 역할에 최선을 다하겠다. 모든 것을 쏟아부어 승리를 쟁취하고 서울 이랜드를 플레이오프로 이끌고 싶다. 이 팀이 가진 가능성을 굳게 믿고 있다”고 힘줘 말했다.

국내 선수들의 활약도 기대된다. 변경준은 최근 교체 투입된 경기마다 결승골을 기록하며 ‘조커’로서 강렬한 존재감을 보여주고 있고 박창환과 서재민 등 중원 자원들도 활발한 활동량으로 팀의 에너지를 끌어올리고 있다. 수비진 역시 최근 7경기에서 5번의 클린시트를 기록하며 안정감을 더하고 있다.

더 이상 물러설 곳이 없다. 시즌 막판 투혼을 불태우고 있는 서울 이랜드가 남은 2경기를 모두 승리로 장식하며 2년 연속 플레이오프 진출을 확정할 수 있을지 주목된다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]