하이브 글로벌 그룹 &TEAM(앤팀)이 한국 데뷔와 동시에 음반 발매와 음악방송 등에서 큰 성과를 거두며 K-팝 본진에 성공적으로 안착했다. 초동 122만 장 판매, 음악방송 2관왕, 일본 주요 차트 1위까지, 확실한 존재감을 남겼다.

&TEAM은 지난 10월 28일 한국 미니 1집 'Back to Life'를 발매하며 첫날 판매량 113만 9988장으로 단숨에 밀리언셀러에 올랐다. 초동 판매량은 122만 2022장으로, 10월 발매 한국어 앨범 중 최다 판매량(한터차트 기준)을 기록했다. 전작인 일본 세 번째 싱글 'Go in Blind'에 이어 2연속 밀리언셀러를 달성하며, &TEAM은 한국과 일본 양국에서 모두 밀리언셀러를 기록한 최초의 일본 아티스트로 이름을 남겼다.

미국 경제지 포브스(Forbes)는 5일(한국시간 기준) "&TEAM이 첫 한국어 앨범으로 발매 하루 만에 110만 장 이상 판매하며 글로벌 시장에 강렬히 진입했다"고 보도하며 "&TEAM은 지금 가장 주목받는 그룹 중 하나로 자리매김했으며, 확장되고 있는 K-팝의 정의에 새로운 의미를 더했다"고 평가했다. 이어 "일본에서 출발해 한국으로 진출하는 전략은 드물지만, &TEAM의 성공은 그 가능성을 입증한 사례"라고 분석하며, 이번 행보가 K-팝 산업 내 새로운 흐름을 보여준다고 덧붙였다.

무대에서도 존재감 역시 뚜렷했다. &TEAM은 지난 4일과 5일 각각 SBS M '더쇼', MBC M '쇼! 챔피언'에서 연달아 1위를 차지하며 데뷔 일주일 만에 음악방송 2관왕을 거머쥐었다. 타이틀곡 'Back to Life'는 웅장한 록 힙합 사운드와 절도 있는 군무로 '되살아난 본능'의 서사를 시각적으로 완성해 전 세계 팬들의 호응을 얻었다.

뮤직비디오 반응도 폭발적이다. 'Back to Life' 뮤직비디오는 공개 하루 만에 1000만 뷰, 닷새 만에 3000만 뷰를 돌파했다. 수록곡 'Lunatic'의 뮤직비디오 역시 공개 62시간 만에 1000만 뷰를 기록하며 수록곡으로는 이례적인 상승세를 보였다.

무대 밖에서도 다채로운 매력으로 호응을 이어가고 있다. '아이돌 인간극장', '슈퍼맨이 돌아왔다', 'ON YOUR ARTIST' 등 다양한 콘텐츠에서 아홉 멤버의 개성을 보여주며 친근한 모습을 선보였다.서울 성수동에서 운영된 첫 팝업스토어에도 8일간 하루 평균 1000명 이상이 방문하며 성황을 이뤘다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

