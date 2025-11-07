[내야외야] 김하성·이정후, 8일 고척에 뜬다… 대표팀 평가전 앞두고 ‘크보라이브’ 생방송 게스트 출연

사진=KBO 제공

이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 자유계약선수(FA) 시장에 나온 김하성이 한국 야구대표팀의 첫 평가전에 모습을 드러낸다. 한국야구위원회(KBO) 공식 유튜브 라이브 방송 ‘크보라이브’에 출연한다.

7일 KBO에 따르면 이정후와 김하성은 오는 8일 한국 야구대표팀과 체코의 2025 NAVER K-BASEBALL SERIES 첫 경기를 앞두고 고척스카이돔 현장에서 크보라이브가 진행하는 프리뷰쇼 특별 게스트로 나선다.

두 선수는 대표팀 선수들과 오랜만에 재회해 인사를 나누고 국제대회를 앞둔 대표팀의 분위기와 팬들을 향한 소감을 나눌 예정이다.

9일 방송에는 조계현 KBO 전력강화위원장이 출연한다. 대표팀 구성 방향과 이번 시리즈의 의미를 전한다.

이번 크보라이브 특별 현장 프리뷰쇼는 KBO 이경호 진행자와 박지영 아나운서가 함께한다. 경기 시작 전 현장의 열기와 생생한 분위기를 전달한다. 방송 중에는 시청 인증 이벤트를 통해 김하성, 이정후이 직접 사인한 KBO×MU:DS 야구대표팀 콜라보 기념구를 증정할 예정이다.

2025 KBO리그 정규시즌 동안 매주 1회 방송된 크보라이브는 류지현 대표팀 감독, 조계현 KBO 전력강화위원장 등 다양한 인물이 출연해 팬들의 궁금증을 해소하며 꾸준한 호응을 얻어왔다.

또한 올해 하반기 도입된 체크 스윙 비디오판독을 최초로 선공개하고, 각 방송사 해설위원과 현장 취재기자의 전문적인 시각을 통해 리그의 다양한 이슈를 조명하는 등 KBO리그의 정책과 현안을 다각도로 분석하고 전달하는 공식 유튜브 프로그램으로 자리매김했다.

