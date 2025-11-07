세라지오GC의 우아한 변신, 갤러리가 된 골프장, 더 시에나 벨루토CC

여주에 위치한 더 시에나 벨루토CC(구,세라지오GC)는 클럽하우스 리뉴얼과 함께 핵심 공간에 한국 현대 추상의 거장 이배 작가의 작품을 배치해 주목받고 있다.

이배 작가의 대표작 ‘불로부터’ 와 'Brushstroke' 2개의 작품을 전시해 예술 감각을 공간 전체에 불어넣어 클럽하우스의 품격을 한층 높였다.

이 작품들은 숯과 흑백의 추상성을 바탕으로 한국적 정체성을 세계 무대에 알린 작가의 대표 세계관을 담고 있다. 클럽하우스 내 고급 가구와 품격 있는 인테리어가 함께 어우러져, 라운드 전후 고객은 예술 감상과 휴식을 동시에 즐길 수 있는 새로운 경험을 선사한다.

더 시에나 그룹은 “골프장을 단순한 스포츠 공간 그 이상으로 여기며 라이프 스타일과 취향을 반영한 복합문화 공간으로 재해석하고 있다”며, “골프장의 품격은 코스만이 아니라 공간의 문화적 깊이에서도 완성된다는 철학으로 더 시에나 벨루토 컨트리클럽을 라운드와 예술적 감성이 조화를 이루는 품격 있는 골프장으로 재 탄생 시킬 것이다. ” 라고 전했다.

더 시에나 벨루토 컨트리클럽은 서울에서 근접한 여주에 위치해 뛰어난 접근성을 자랑하는 수도권 대표 프리미엄 골프장으로 산지와 평야가 교차되는 것에 위치해 넓은 시야가 확보되어 편안하면서도 도전적인 라운드를 즐길 수 있는 골프장이다.

자연 그대로의 언덕과 계곡, 정돈된 그린과 벙커, 능선을 최대한 살려 조성된 아름다운 풍경의 18홀 코스는 최고의 휴식과 힐링을 선사하는 곳으로도 유명하다.

오는 11월 22일, 2025 더 시에나 자선 프로암 대회를 개최할 예정이며, 참가하는 30명의 프로들이 아름다운 코스와 그린에서 어떤 스윙을 보여줄지 기대를 모으고 있다.

