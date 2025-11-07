KPGA 통산 5승 황인춘, 시니어무대도 접수… ‘매일 셀렉스배 한국시니어오픈 골프선수권대회’서 첫 우승

매일 셀렉스배 제30회 한국시니어오픈 골프선수권대회에서 정상에 오른 황인춘 대한골프협회(KGA)

KPGA 투어 5승에 빛나는 황인춘(51·3H지압침대)이 시니어 무대까지 접수했다.

황인춘은 대한골프협회(KGA)가 주관하는 2025 시즌 KPGA 챔피언스투어 시즌 최종전 ‘매일 셀렉스배 제30회 한국시니어오픈골프선수권대회(총상금 2억원, 우승상금 3000만원)’에서 KPGA 챔피언스투어 첫 우승을 차지했다.

황인춘은 7일 전북 고창 소재 고창CC 비치에서 끝난 대회에서 최종합계 13언더파 203타로 정상에 올랐다. 올 시즌 KPGA 챔피언스투에 입성한 이후 첫 우승이다.

황인춘은 “정말 오랜만에 우승을 했다. 우승을 빨리 하고 싶었는데 이제서야 하게 됐다. 내셔널 타이틀 대회인 ‘한국시니어오픈’에서 우승하게 돼 너무 기분이 좋다”며 “2019년 ‘코오롱 제62회 한국오픈’에서 우승을 놓친 적이 있었다. 그래서 이 대회에 출전을 결심했고 이번 우승으로 2026년 ‘코오롱 제68회 한국오픈’에 출전할 수 있게 돼 기쁘다”는 소감을 밝혔다.

1999년과 2002년 KPGA 프로(준회원), KPGA 투어프로(정회원)에 각각 입회한 황인춘은 2003년 KPGA 투어에 데뷔했다. 황인춘은 2007년 KPGA 투어 ‘메리츠솔모로 오픈’에서 첫 승을 달성했고 2008년 ‘매경오픈’, ‘금호아시아나오픈’, 2010년 ‘한중투어 KEB인비테이셔널 2차 대회’, 그리고 2017년 ‘현대해상 최경주 인비테이셔널’에서 우승을 추가하며 KPGA 투어 통산 5승을 기록했다.

황인춘은 2025 시즌 KPGA 투어와 KPGA 챔피언스투어를 병행했다. KPGA 투어에서는 15개 대회에 출전해 7개 대회에서 컷통과에 성공했으나 제네시스 포인트 89위에 자리하며 2026 시즌 KPGA 투어 시드 확보에 실패했다. 하지만 ‘KPGA 투어 생애 획득 상금순위 TOP20’ 자격으로 2026년에도 KPGA 투어에서 활동할 계획이다.

황인춘은 “KPGA 투어 생애 획득 상금순위에서 현재 14위에 자리하고 있다. 내년에도 KPGA 투어에서 활동하면서 KPGA 챔피언스투어에 출전할 때마다 우승을 위해 최선을 다해보겠다”고 이야기했다.

한편 공동 5위로 본 대회를 마친 ‘독학골퍼’ 신광철(54)은 2025 시즌 KPGA 챔피언스투어 통합 포인트 1위로 2025 시즌을 마쳤다. 신광철은 올 시즌 11개 대회에 출전해 ‘제4회 참마루건설 시니어 오픈’과 ‘KPGA 레전드 클래식 시리즈 3’ 우승 2회 포함 5개 대회에서 TOP10에 진입하는 활약을 보였다. 신광철에 이어 나병관(55·프랭크버거)이 통합 포인트 2위(6만9967.67포인트), 상금순위 2위(6955만4768원)로 시즌을 마무리했다.

