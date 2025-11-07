‘도수코’ 모델 김성찬, 2년간 혈액암 투병 끝 세상 떠나…향년 35세

모델 김성찬. 사진 = 김성찬 SNS 계정

모델 김성찬이 암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 35세.

김성찬의 친형은 지난 6일 SNS를 통해 “경모가 2년 넘는 암 투병 중 저희 곁에서 떠나게 됐다”며 “경모 지인들에게 연락할 방법이 없어서 게시물을 남긴다. 부디 동생에게 따뜻한 위로 부탁드린다. 게시물은 곧 지우겠다”고 전했다.

빈소는 서울의료원 장례식장 2호실에 마련됐으며, 발인은 8일 오전 10시 30분, 장지는 에덴추모공원이다.

7일 방송계에 따르면 김성찬은 약 2년간 혈액암의 일종인 비호지킨림프종 진단을 받고 투병해 온 것으로 알려졌다. 그는 투병 중에도 SNS를 통해 “난 지지 않아” 등의 글을 남기며 회복 의지를 드러냈으나, 끝내 세상을 떠났다.

한편, 김성찬은 2013년 ‘2014 S/S 언바운디드 어위’ 패션쇼로 데뷔해 다음 해 온스타일 ‘도전 수퍼모델 코리아 시즌5 가이즈&걸즈’에 출연해 얼굴을 알렸고, 2019년 ‘2020 S/S 유저’ 컬렉션을 통해 밀라노 패션위크 무대에 서기도 했다.

한재훈 온라인 기자

