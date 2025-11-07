메종 마르지엘라, 연말연시 설레임을 담은 홀리데이 캠페인 공개

메종 마르지엘라가 홀리데이를 맞이해 연말연시의 설렘을 메종의 코드로 해체하고 재구성한 캠페인을 공개한다고 7일 밝혔다.
메탈릭한 콘페티와 숫자 로고가 바람에 흩날리면서 추상적인 눈보라를 일으키는 이 캠페인은 사진작가 프랭크 레본이 촬영과 연출을 맡았다.
모델들은 메종 마르지엘라가 추구하는 익명성의 메시지를 담아 실크 마스크를 착용한 채로 2026 봄 여름 아방 프리미에 컬렉션 룩을 선보인다. 주요 아이템으로는 은은한 그라데이션이 매력적인 초경량 울 니트 투피스, 바이어스 컷 가운, 메탈릭 소재 파티 드레스가 있으며 트렌치 코트는 ‘프레스 엔 포일(Pressed and Foiled)’ 기법으로 열과 압력을 가해 광택을 더하며 변화를 시도했다.
테일러링은 빈티지 톤으로 자연스러운 윤기를 살렸고, 리버서블 실크 샹브루 로브는 라운지웨어를 이브닝웨어로 재해석한 디자인이다.
액세서리 라인에서는 홀리데이 시즌에 포인트를 더하는 5AC 소프트 XL와 5AC 이스트웨스트 스몰, 일상적 사물과 아카이브 디자인에서 영감을 받은 백 참, 메탈릭과 클래식 소재의 타비 부츠, 새롭게 선보이는 누메릭 트위스트 다이아몬드 커프 브레이슬릿을 만나볼 수 있다.
이번 캠페인은 스트리트웨어 감성을 접목한 스타일링과 레이어링을 통해 메종 마르지엘라가 창립 초기부터 이어온 장인정신과 반항정신을 담아 연말연시의 황홀한 분위기를 고조시킨다.
한편, 메종 마르지엘라 홀리데이 캠페인 속 2026 봄 여름 아방 프리미에르 컬렉션은 부티크와 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.
