CN모터스, KLPGA 대보 hausD 챔피언십 골프 팬 위한 ‘하이리무진 골프에디션’ 홀인원상 제공

사진=CN모터스

프리미엄 하이리무진 전문 기업 CN모터스(대표 조종현)가 9일까지 열리는 ‘2025 KLPGA 대보 hausD 챔피언십’에 공식 협찬사로 참여한다고 8일 밝혔다.

CN모터스는 이번 대회에서 ‘홀인원상(Hole-in-One)’으로 자사 대표 모델인 ‘CN 카니발 하이리무진 골프에디션’ 1대를 경품으로 제공한다. 홀인원상으로 제공되는 ‘CN 카니발 하이리무진 골프에디션’은 골프를 즐기는 고객을 위해 설계된 맞춤형 모델로 최고급 인테리어와 안락한 주행감을 갖춘 프리미엄 리무진이다.

국내 정상급 여자 프로골퍼들이 출전하는 KLPGA 투어 대보 hausD 챔피언십은 SBS Golf를 통해 생중계되며 시즌 막바지 주요 대회로 많은 관심이 집중되고 있다고 업체 측은 전했다.

CN모터스는 ‘기아에는 없는 단 하나의 카니발 하이리무진’이라는 슬로건 아래, 골프를 사랑하는 하이엔드 고객층의 라이프스타일에 맞춘 커스텀 리무진 브랜드로서 이번 대회 협찬에 나섰다.

사진=CN모터스

CN모터스는 대회 기간 동안 현장에 특별 전시 부스를 운영할 예정이며 전문 카매니저의 1:1 맞춤 상담과 ‘찾아가는 시승 체험 리무진’ 프로그램, 하이리무진 골프에디션 전시 및 상담 등 다양한 고객 체험 이벤트를 준비했다.

CN모터스 관계자는 “KLPGA 투어를 대표하는 대보 hausD 챔피언십과의 협찬은 CN모터스의 브랜드 가치와 고객 경험 철학을 함께 보여주는 자리”라며 “현장에서 프리미엄 이동공간의 진수를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]