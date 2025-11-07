아역 진유찬, 영화 ‘구원자’ 김병철·송지효 아들로 눈도장

아역배우 진유찬이 배우 김병철과 송지효의 아들로 영화 관객들의 눈도장을 받았다.

진유찬은 지난 5일 개봉한 영화 ‘구원자’(감독 신준)에서 종훈 역을 맡아 미스터리 심리물의 극적인 재미를 더하고 있다.

극중 ‘축복의 땅’으로 불리는 오복리로 이사 온 영범(김병철 분)과 선희(송지효 분) 가족이 의문의 노인(김설진 분)을 만나고, 교통사고로 걷지 못하던 아들 종훈(진유찬 분)에게 기적 같은 변화가 찾아오면서 이야기가 전개된다.

가족과 기적, 믿음과 의심 사이에서 흔들리는 인물들의 감정을 세밀하게 담아낸 미스터리물로 평범한 일상 속 스며드는 미스터리한 사건과 인물들의 심리 변화가 긴장감을 더한다. 진유찬은 이야기의 중요한 감정적 키포인트를 담당하며 존재감을 드러내고 있다.

넷플릭스 드라마 ‘무브 투 헤븐’에서 이제훈 아역으로 얼굴을 알린 진유찬은 드라마 ‘블라인드’에서는 ‘소년12 어린 인성’ 역으로 강렬한 연기를 선보였다. 사극 ‘태종 이방원’, 영화 ‘콘크리트 유토피아’, 연극 ‘레미제라블’ 등 다양한 장르를 넘나들며 안정적인 연기력을 쌓아 온 실력파 아역배우로 알려져 있다.

진유찬은 “추운 겨울 힘들게 촬영을 한 적도 있었지만, 서로를 배려하는 가족 같은 현장에서 행복하게 작품을 마칠 수 있어서 저에게는 또 하나의 큰 도전이자 소중한 시간이었다”고 출연 소감을 밝혔다.

