‘솔로 출격’ 투바투 연준 “‘톡 투 유’, 전율 잊지 못해…있는 그대로 즐겨주길”[일문일답]

그룹 투모로우바이투게더 연준이 데뷔 약 6년 8개월 만에 선보이는 첫 솔로 앨범 ‘NO LABELS: PART 01’이 오늘(7일) 오후 2시 발매된다. 수식어나 규정어를 떼고 연준 그 자체를 담은 앨범이다.

신보에는 타이틀곡 ‘Talk to You’를 비롯해 ‘Forever’, ‘Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)’, ‘Do It’, ‘Nothin’ ’Bout Me’, ‘Coma’ 등 총 6곡이 수록됐다. 연준은 영어곡 ‘Forever’를 제외한 5곡의 작사에 참여했고 타이틀곡과 ‘Nothin’ ’Bout Me’에는 작곡에도 이름을 올렸다. 지난해 솔로 믹스테이프 ‘GGUM’(껌)으로 큰 반향을 일으켰다면 신보를 통해서는 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 보여준다.

‘Talk to You’는 나를 향한 너의 강한 끌림과 그 속에서 피어나는 긴장감을 노래한다. 기타 리프가 인상적인 하드 록(Hard rock) 장르로 생동감 넘치는 드럼 사운드 위 연준의 거친 가창이 매력적이다. 메가크루와 함께하는 퍼포먼스는 압도적인 스케일과 몰입감을 선사한다. 연준은 그 중심에서 폭발적인 에너지와 섬세함을 오가는 움직임으로 독보적인 존재감을 발휘한다.

◆이하 새 앨범 관련 연준의 일문일답 전문

Q. 첫 솔로 앨범을 선보이는 소감은

“첫 앨범이라는 점에서 부담감도 있었습니다. 믹스테이프 때와는 또 다른 느낌이었어요. 하지만 그보다 애정이 더 컸기에 노래와 퍼포먼스, 그 외 다양한 부분에 적극적으로 참여하며 만들었습니다. 지금은 굉장히 설레고 기대됩니다.”

Q. 앨범 구성에 대한 설명 및 타이틀곡으로 ‘Talk to You’를 선택한 이유는

“모든 트랙의 장르가 다 달라요. 그럼에도 하나의 앨범에 담긴 같은 결의 음악이라는 것을 느끼실 수 있도록 모든 곡에 저만의 색깔과 느낌을 녹이려 노력했습니다. 덕분에 저를 가장 잘 표현하고 보여주는 앨범이 됐죠. 타이틀곡 ‘Talk to You’는 듣자마자 ‘내 곡’이라고 느꼈어요. (웃음) 제가 보여드리고 싶었던 모습을 가장 잘 표현하는 곡이라고 생각했습니다. 처음 들었을 때의 전율을 아직도 잊지 못합니다.”

Q. 퍼포먼스 준비 과정에서 에피소드가 있다면

“무대를 통해 보여주고 싶은 것이 명확했기 때문에 퍼포먼스 디렉팅 팀과 전체적인 구성, 안무에 대해 많이 의논했습니다. 특히 ‘Coma’ 안무가 생각한 대로 잘 나와서 기대해 주시면 좋겠어요. 또 ‘Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)’ 역시 안무를 직접 수정하고 제작하는 과정에서 뿌듯함을 느꼈던 기억이 납니다. 무대 위의 제 모습을 보시고 ‘연준이 미쳤구나’라고 생각해 주시면 좋겠어요.”

Q. 수록곡 피처링에 참여한 KATSEYE 다니엘라와의 호흡은 어땠나

“평소에도 너무 잘하는 아티스트라고 생각했는데 이번에 함께 작업하게 돼 기뻤습니다. 다니엘라 씨가 참여해 준 덕분에 곡의 긴장감과 설렘이 잘 드러난 것 같습니다.”

Q. 개인 SNS로 앨범의 주요 콘텐츠를 직접 공개한 이유는

“이번 앨범이 저에게 녹아든 모습 그리고 제가 작업하는 과정을 가장 먼저 보여드리고 싶었습니다. 이런 방식이 저답다는 생각이 들어 재밌고 좋았어요.”

Q. 마지막으로 전 세계 모아(MOA.팬덤명)에게 한 마디

“오래 기다리셨습니다. 기다린 시간이 아깝지 않을 앨범이라고 자부합니다. 있는 그대로 느끼고 즐겨주세요. 늘 감사하고 사랑합니다!”

