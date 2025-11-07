‘보2플’ 최립우, 얼굴이 빛나요

엠넷 '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우가 디지털 화보를 장식했다.

최립우는 최근 패션 매거진 마리끌레르와 만나 첫 디지털 화보 촬영을 진행했다. 이번 화보는 꿈을 향해 나아가는 최립우의 모습을 주제로, 그는 현실과 비현실의 경계를 넘나드는 콘셉트를 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다.

공개된 화보 속 최립우는 흑발과 금발을 비롯해 다채로운 스타일링을 보여주며, 신비로우면서도 몽환적인 아우라를 자아냈다. 또한 첫 화보임에도 불구하고 무드에 맞는 포즈와 표정 연기를 능숙하게 선보이며 프로페셔널한 면모를 드러냈다.

최립우는 지난 9월 종영한 '보이즈 2 플래닛'에 출연해 뛰어난 비주얼과 열정적인 태도로 많은 팬들의 사랑을 받았다. 특히 방송 전 공개된 무드 포스터와 비주얼 포스터의 주인공으로 알려지며 대중에게 눈도장을 찍었다.

한편 최립우의 더 많은 화보 컷은 마리끌레르 공식 홈페이지 및 SNS에서 공개될 예정이다.

