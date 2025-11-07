‘MMA2025’ 기대평 남기고 티켓 받자…베리즈, 팬 커뮤니티 오픈

글로벌 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)가 K팝 최대 음악 시상식 ‘The 17th Melon Music Awards(멜론뮤직어워드 2025, MMA2025)의 공식 커뮤니티를 열고, 전 세계 K팝 팬들을 초대한다.

7일 오픈하는 'MMA2025 with Berriz'는 이번 MMA2025의 다양한 소식들을 새롭게 업데이트하는 것은 물론, 올해로 17회를 맞은 MMA의 역대 레전드 퍼포먼스 영상을 비롯한 다양한 콘텐츠들도 한 눈에 만나볼 수 있다. MMA는 매년 팬과 아티스트 모두가 손꼽아 기다리는 K팝 대표 행사로, 그간 함께 해온 전 세계 K팝 팬들이 한 공간에 모여 자유롭게 소통할 수 있는 즐거운 놀이공간이 될 계획. 아티스트, 장르를 넘어 음악으로 연결되어 함께 모인 ‘K팝 팬덤’으로 MMA를 함께 즐기며 친밀함을 쌓을 수 있는 새로운 경험이 될 것으로 기대하고 있다.

MMA는 카카오엔터테인먼트의 뮤직 플랫폼 멜론(Melon)의 객관적 데이터와 이용자 투표 및 전문가 심사를 통해 아티스트의 1년간 성과를 전 세계로 알리는 K팝 최대 규모의 음악 시상식이자 페스티벌로 자리매김하고 있다. 오는 12월 20일 서울 고척스카이돔에서 열리는 올해 ‘MMA2025’는 ‘Play The Moment’을 메인 슬로건으로, 우리가 함께 쌓아온, 음악으로 연결되고 기록된 모든 순간들과 이야기를 MMA2025에서 만나보자는 의미를 담아 전 세계 K팝 팬들과 만난다.

‘MMA2025 with Berriz’에는 이번 MMA2025의 주요 아티스트 라인업, 공식 티저 영상은 물론, MMA2022부터 MMA2024까지 주요 무대 영상의 풀버전, 레전드 퍼포먼스 등 다양한 콘텐츠들이 함께 공개된다. 매년 예상을 뛰어넘는 새롭고 획기적인 무대 연출로 전 세계 팬들에 강렬한 감동을 선사한 아티스트들의 무대를 되짚으며, MMA와 함께한 순간의 에너지와 열정을 다시한번 경험할 수 있을 예정. 또한, 이벤트, 라인업 공개 등 올해 MMA2025의 주요 일정들을 담은 전용 캘린더도 제공해 한 눈에 확인할 수 있도록 팬들에 편의를 더했다.

뿐 아니라, 베리즈에서 진행되는 다양한 이벤트들도 팬들의 재미를 더한다. MMA와 K팝을 주제로 매일 새롭게 공개되는 ‘오늘의 질문’으로 팬들이 자유롭게 서로의 경험과 감정을 나누며 소통의 폭을 넓힐 수 있을 전망이다. 이번 MMA2025의 슬로건에 맞춰 그간 함께 쌓아온, 음악으로 연결된 이야기들을 나눌 수 있는 것. 7일 “MMA2025에서 보고 싶은 나의 최애 아티스트는?”을 시작으로 매일 새로운 질문이 업로드되어, 음악을 매개로 전 세계 팬들이 자신의 희로애락이 담긴 에피소드를 함께 나누며 더욱 풍성하게 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 커뮤니티 오픈 기념 이벤트도 진행된다. 오는 26일까지 ‘MMA2025 with Berriz’에 가입한 후 이벤트 게시판에 MMA2025에 대한 기대평을 남기면, 추첨을 통해 12월 20일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 MMA2025 현장 관람 티켓을 증정한다.

