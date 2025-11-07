나윤권과 도경수의 만남…‘나였으면’, 명곡의 재탄생

가수 나윤권이 도경수와 함께 메가 히트곡 '나였으면'의 새로운 버전을 선보인다.

오늘(7일) 오후 6시 공개되는 ‘나였으면’은 나윤권과 도경수의 듀엣으로 재탄생했다. '나였으면'은 사랑하는 이를 그저 바라볼 수밖에 없는 애틋한 마음을 표현한 발라드 곡으로 다른 매력을 지닌 두 아티스트의 뛰어난 가창력과 마음을 울리는 하모니가 어우러지며 듣는 이들에게 감동과 여운을 전한다.

솔로곡이었던 원곡을 현대적인 감성을 바탕으로 듀엣곡으로 재탄생된 '나였으면'은 나윤권만의 진심이 전해지는 호소력 짙은 보이스와 유니크하고 따뜻한 감성이 돋보이는 도경수의 목소리로 담백하면서도 섬세하게 애절한 짝사랑을 담아냈다.

이번 리메이크는 원곡 팬들에게는 지나간 세월의 추억과 향수를 느끼게 하고 새로 음악을 접하는 리스너들에게는 명곡을 재발견하는 기회를 제공하며 세대를 아우르는 감동을 선사할 것으로 기대를 모은다.

