포포몽 ‘펫 위생용품’ 다이소에 다있소… 전용 신제품 6종 출시

포포몽의 다이소 전용 신제품 6종 이미지. 깨끗한나라 제공

제지·위생용품 전문기업 깨끗한나라의 반려동물 케어 브랜드 포포몽이 다이소 전용 신제품 6종을 출시했다고 7일 밝혔다. ‘흡수력 좋은 논슬립 배변패드’(표준형/대형), ‘논슬립 대나무 배변패드’(표준형/대형), ‘강아지 푸푸 청소 티슈’, ‘고양이 화장실 청소 티슈’다.

흡수력 좋은 논슬립 배변패드 파워흡수코어(SAP)로 보다 빠르게 흡수돼 건조감을 유지하며, 패드가 밀리지 않는 논슬립 코팅을 적용해 반려동물의 슬개골 부담을 줄였다. 아울러 100% 천연 펄프를 사용하고 인공 향료를 배제해 안심하고 쓸 수 있다. 논슬립 대나무 배변패드는 대나무 필터층이 암모니아 냄새를 효과적으로 흡착해 99% 탈취력을 자랑한다.

티슈 2종은 모두 유해성분 22종 불검출 시험을 통과했다. 강아지 푸푸 청소티슈는 큼직한 사이즈로 막대걸레 호환이 가능하며, 베이킹소다·레몬밤·편백잎 추출물로 눈에 보이지 않는 오염과 냄새까지 제거한다. 고양이 화장실 청소티슈는 알코올과 베이킹소다 성분으로 기름기와 유기물을 빠르게 분해하며, 인공 향료를 넣지 않아 민감한 고양이 후각에도 부담이 없다.

이번 출시로 다이소 전용 포포몽 제품은 15종으로 늘었다. 지난해 12월부터 다이소와 협력 중인 포포몽은 고객 접근성이 높은 유통망을 기반으로 프리미엄 제품을 공급해 반려동물 위생 관리의 새로운 표준을 제시하겠다는 계획이다.

특히 다이소 일부 매장에는 포포몽 전 라인업을 한눈에 볼 수 있는 특별 매대를 운영할 예정이다. 매대에는 배변패드 촉감 샘플을 마련해 고객이 직접 제품을 체험할 수 있도록 한다. 이마트 목동점, 구로디지털단지역점, 스타필드마켓동탄점 등 전국 100개 이상 다이소 지점에 설치 예정이다. 또한 온라인 다이소몰에서 내년 3월까지 포포몽 신상 기획전을 연다.

포포몽 관계자는 “다이소와 협업은 누구나, 어디서나 믿고 쓸 수 있는 반려동물 위생 제품을 제공하려는 브랜드의 목표와 맞닿아 있다”며 “흡수·탈취·세정 기능을 강화한 이번 라인업을 통해 반려 가족의 일상에서 위생과 편의를 높이겠다”고 말했다.

