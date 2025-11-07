엔시티 드림 'Beat It Up', 한계 넘는 여정

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)의 여섯 번째 미니앨범 ‘Beat It Up’(비트 잇 업) 트레일러 영상이 공개됐다.

오늘(7일) 0시 유튜브 NCT DREAM 채널 등을 통해 공개된 트레일러 ‘They Were Here To Beat It Up’(데이 워 히어 투 비트 잇 업)은 한계를 부수고 NCT DREAM만의 무대를 새롭게 열어가는 모습을 초현실적 비주얼과 스토리로 위트 있게 담아내며 새 앨범의 서막을 강렬하게 열었다.

이번 영상은 멤버들이 건물을 뛰어넘고, 화면을 깨고, 벽을 부수며 드럼과 샌드백을 강렬하게 치는 등 역동적인 액션을 통해 도전과 역경을 이겨내는 일곱 멤버의 에너지를 폭발적으로 담아낸 것은 물론, 과거 활동을 오마주한 장면과 현재가 교차하며 NCT DREAM의 상징성을 다시 한번 조명해 이목을 집중시켰다.

또한 “그들은 단순한 그룹이 아니다. 하나의 꿈이었다”, “앞으로 내딛는 모든 발걸음이 도전이었고, 모든 한계는 목표였다. 그들은 부딪힌 모든 한계를 깨트렸다”, “벽을 뚫고 침묵을 태우고 자신들에게 그어진 모든 경계를 깨부쉈다. 그들은 도전자였고, ‘Beat It Up’하기 위해 이곳에 왔다” 등의 내레이션이 삽입되어, 끊임없이 도전하고 성장해온 NCT DREAM의 이야기를 서사적으로 보여주며, 이번 앨범을 통해 또 한 번 한계를 넘어설 행보에 대한 기대감을 높였다.

NCT DREAM의 미니 6집 ‘Beat It Up’은 동명의 타이틀곡 ‘Beat It Up’을 포함한 총 6곡으로 구성되어 있으며, ‘시간의 속도’를 주제로 어린 시절부터 자신들만의 꿈을 향해 달려온 멤버들이 여전히 성장하고 있음을 보여주는 동시에 자신들만의 속도와 방식으로 꿋꿋이 나아가겠다는 당당한 메시지를 전한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

