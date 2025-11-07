‘놀면 뭐하니?’ 인사모 완전체 출격…하하·유재석도 놀란 화려한 라인업

‘인사모(인기 없는 사람들의 모임)’ 완전체 멤버들의 첫 모임이 공개된다. 사진 = MBC

8일 방송되는 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’(연출 김진용 이주원 안지선 이도은 방성수/작가 노민선)에서는 하하가 쏘아 올린 화제의 프로젝트 ‘인사모’가 본격 시작된다.

인기는 없지만 화려한 ‘인사모’ 후보 라인업이 공개되며, 완전체 멤버들의 만남에 대한 기대가 높아지고 있다.

공개된 사진 속에는 배우 허성태, 현봉식, 한상진, 김광규, 가수 에픽하이 투컷, 개그맨 허경환, 방송인 정준하, 이종 격투기 선수 최홍만, 그리고 주최자 하하가 한자리에 모인 모습이 담겼다. 인기에 목마른 그들은 한껏 멋을 부리고 치장을 한 채 등장해 웃음을 자아낸다. 인기 없는 사람들의 모임치고는 너무 커져 버린 판에 모두가 흥분하고 설렌 표정을 짓고 있다.

사진 = MBC

이날 유재석은 ‘인사모’ 후보 면접 후 생긴 변화와 주변 반응을 물어보는데, 한 멤버는 팬카페 회원 수가 10배 넘게 증가했다고 밝힌다. ‘인사모’ 성과에 깜짝 놀란 유재석은 “이게 ‘인사모’를 하는 이유다”라며 뿌듯해한다. 그러나 또 다른 멤버의 팬카페 회원 수는 오히려 줄어들어 주변을 안타깝게 물들인다. 희비가 교차한 두 멤버는 누구일지 호기심을 자극한다.

특히 투컷은 ‘인간 인사모’를 입증해 관심을 집중시킨다. 한상진은 “광규 형이 ‘쟤는 누구야?’라고 했다”라며 폭로하고, 김광규는 “미안하다. 몰라봬서…트로트 가수인 줄 알았다”라고 말해 웃음을 자아낸다. 또 김광규는 단짝 이서진에게 ‘인사모’를 참여한다고 했다가 “거기를 왜 나가냐”라고 잔소리를 듣고 혼난(?) 비화를 이야기해 모두를 폭소케 한다.

서로에게 동질감을 느낀 멤버들은 ‘인사모’에서 앞으로 무엇을 할지 머리를 맞대기 시작해, 과연 팬덤을 모으기 위한 어떤 아이디어가 쏟아졌을지 호기심을 자극한다.

한편, ’인사모’ 완전체 멤버들의 사전 모임은 8일 토요일 오후 6시 30분, MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.

