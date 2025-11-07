‘응팔’ 10주년 MT, 쌍문동 가족 다시 모였다…류준열은 불참

tvN 드라마 ‘응답하라 1988’ 10주년을 맞아 배우들이 한자리에 모였다. 사진 = 채널 십오야

tvN 드라마 ‘응답하라 1988’ 10주년을 맞아 배우들이 한자리에 모였다.

6일 유트브채널 ‘채널 십오야’는 “응답하라 1988 10주년. 겨울에 곧 만나요”라는 글과 함께 단체 MT 현장 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진에는 최근 강원도의 한 장소에서 진행된 행사에 참석한 배우들이 함께 둘러앉아 식사하며 담소를 나누는 모습이 담겼다.

혜리, 박보검, 라미란, 김성균, 안재홍, 류혜영, 이동휘, 고경표, 이민지 등 약 15명의 배우들이 한자리에 모여 ‘응팔’ 팬들의 기대감을 높였다.

다만 ‘응팔’을 통해 큰 사랑을 받은 배우 류준열의 모습은 보이지 않아 눈길을 끌었다. 이에 대해 류준열의 소속사는“류준열이 스케줄상 ‘응답하라 1988’ MT 일정을 모두 함께하진 못했다”면서 “‘응답하라 1988’ 10주년을 기념하는 콘텐츠인 만큼 스케줄을 조정해 일부 촬영 분량에 함께했다”고 밝혔다.

한편, ‘응답하라 1988’은 2015년부터 2016년까지 방송된 tvN 드라마로, 서울 도봉구 쌍문동을 배경으로 따뜻한 가족애와 소꿉친구들의 우정을 그려 큰 사랑을 받았다.

