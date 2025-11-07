[FA 개장 임박⑤] 첫선 보이는 ‘아시아쿼터’… 시장 변수 가능성도

달아오를 스토브리그, 새롭게 도입하는 아시아쿼터가 어떤 영향을 미칠지 시선이 쏠린다.
선수 교류 확대와 리그 경쟁력 강화 차원에서 2026시즌부터 도입되는 아시아쿼터 제도는 수준급 선수를 비교적 저렴한 연봉으로 영입할 수 있다는 점에서 각 구단의 기대를 모으고 있다. 최근 2년 아시아 리그 소속 선수 1명까지만 영입할 수 있고, 포지션 제한이 없다.
대상은 아시아야구연맹(BFA) 소속 국가 및 호주 국적 선수다. 계약 규모는 연봉·계약금·옵션 실지급액·이적료(세금 제외)를 모두 합해 최대 20만달러(약 2억9000만원)로 제한된다. 재계약 시 매년 10만달러(약 1억4000만원)씩 상향이 가능하다. 구단은 기존 외국인선수 3명에 아시아쿼터 1명을 추가로 등록할 수 있으며, 4명 모두 한 경기 출장이 가능하다.
호주 선수들이 인기다. 왕조 구축에 나선 LG는 왼손 투수 라클란 웰스의 합류를 목전에 두고 있다. 웰스는 올 시즌 키움에서 단기 대체 외국인선수로 4경기 등판 1승1패 평균자책점 3.15를 기록하며 안정된 피칭을 선보인 바 있다.
두산 역시 호주 국가대표 출신 유틸리티 자원 알렉스 홀을 테스트 중이다. 그는 올여름 두산 퓨처스팀(2군)이 훈련하고 있는 경기도 이천을 방문하기도 했다.
외야에 초점을 맞추고 있지만, 포수부터 1루수까지 소화할 수 있는 선수다. 현재 김원형 신임 감독이 합류한 일본 미야자키 마무리캠프에서 최종 테스트를 진행 중이다.
일본프로야구(NPB) 출신 선수들도 영입 후보다. 일본 오키나와에서 마무리훈련 중인 KIA는 요미우리 자이언츠 출신 좌완 이마무라 노부타카를 테스트하고 있다. NPB 통산 180경기 등판, 25승22패 24홀드 평균자책점 4.00을 기록했다.
한 구단 관계자는 “대만프로야구(CPBL) 구단들과도 경쟁이 붙었다. 그쪽은 2군 외국인선수 보유제한이 없어 더 적극적인 듯하다”고 설명했다. 선발투수 영입의 문턱이 높아졌다는 평가가 나온다. 20만달러 한도 안에서 수준급 선발을 찾기란 현실적으로 쉽지 않다는 것. 일부 구단은 불펜 쪽으로 무게를 두는 분위기다.
스토브리그 나비효과 가능성도 배제할 수 없다. 김범수(한화), 조상우(KIA), 이영하(두산), 이승현(삼성) 등이 FA 매물로 나올 예정이다. 구단들이 상대적으로 저비용인 아시아쿼터 투수를 활용해 뒷문을 보강할 경우, FA를 선언한 국내 불펜 자원들에게도 적잖은 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.
한편 문호 개방은 타 종목에 비해 늦었다. 프로축구 K리그가 지난 2009년 아시아쿼터 첫선을 보였다. 다만 올해부터는 국적 구분 없이 외국인선수 보유 한도를 늘리는 방식으로 해당 제도를 폐지했다. 남자프로농구(KBL)는 2020~2021시즌부터, 프로배구 V리그는 2023~2024시즌부터 도입했다. 여자프로농구(WKBL)에선 직전 2024~2025시즌부터 아시아쿼터를 시행 중이다.
