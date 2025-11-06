곽튜브, 신혼여행인데 1인석?…“♥아내랑 첫 비행기인데”

사진= 유튜브 채널 ‘곽튜브’ 화면 캡처

여행 유튜버 곽튜브가 신혼여행 중 아내와의 특별한 추억을 공개했다.

6일 유튜브 채널 ‘곽튜브’에는 “믿을 수 없는 나의 신혼여행 브이로그”라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 곽튜브는 “아내는 직장이 있어서 나 혼자 나올 예정이다. 신혼여행은 스페인 카자흐스탄이다. 아내가 유럽 여행을 대학생 때 한번 가보고 한 번도 안 가봤다더라. 그래서 스페인 그리고 프랑스로 정했다”라며 “우리 부부가 둘이서 여행가는 일이 쉽지 않겠더라. 특히 아내가 임신 중이고 지금 안정기다”라고 전했다.

하지만 부부는 비행기 좌석 문제로 인해 함께 탑승하지 못했다. 곽튜브는 “비행기 타면 같이 사면 같은 자리인 줄 알고 예약했는데 1인석이다. 신혼여행인데. 처음으로 아내랑 함께 타는 건데”라며 아쉬움을 내비쳤다.

사진= 유튜브 채널 ‘곽튜브’ 화면 캡처

스페인에 도착한 곽튜브는 “나도 신혼여행이 처음이라 어떻게 해야 할 지 모르겠다”라며 “나도 버킷리스트가 있다. 아내랑 축구 유니폼 맞추는 거다. 우리 태명이 오삼이니까 등번호도 53으로 해서 맞추는 거 어떠냐”라고 밝히며 행복한 미소를 지었다.

또한 그는 아내를 위해 남프랑스에 미리 숙소를 예약한 사실도 공개했다. 아내가 “일단 집에서 한식을 만들어 먹자”라고 하자, 곽튜브는 “남프랑스에서 집을 빌려뒀다. 여행 유튜버 어떠냐”라고 말하며 자신만만한 모습을 보였다.

한편 곽튜브는 지난 11월 비연예인 여성과 결혼했으며, 현재 아내는 임신 중이다. 출산은 2026년으로 예정되어 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

