전소미 브랜드 ‘글맆’, 적십자 로고 사용 논란에 사과 ‘깊이 반성’[전문]

사진 = 전소미가 시구하는 모습. 뉴시스 제공

가수 전소미가 론칭한 뷰티 브랜드 ‘글맆(GLYF)’이 자사 제품 홍보 과정에서 적십자 로고와 유사한 디자인을 사용해 논란이 일자 공식 사과했다.

6일 글맆 측은 공식 SNS를 통해 “이번 휴 스프레드 스틱 런칭을 홍보하기 위해 제작한 스페셜 PR 키트 ‘감정 응급처방 키트’를 시각적으로 표현하는 과정에서 대한적십자사의 상징과 유사하게 인식될 수 있는 요소가 포함되는 실수를 범했다”고 밝혔다.

사진 = 글맆 SNS

이어 “이는 적십자 포장이 지닌 역사적, 인도적 의미와 법적 보호의 중요성을 충분히 인지하지 못한 채 제작이 이루어진 점으로 깊이 사과드린다”고 덧붙였다.

현재 글맆은 해당 디자인과 관련 콘텐츠의 노출을 전면 중단한 상태다. 브랜드 측은 “문제가 된 PR 키트 패키지의 회수 및 재제작을 진행 중이며, 내부 디자인팀을 대상으로 상징물 사용 관련 가이드라인을 강화하겠다”고 설명했다.

또한 글맆은 “이번 일을 깊이 반성하며 보다 세심하고 책임감 있는 브랜드로 나아가겠다”고 재차 사과의 뜻을 전했다.

앞서 글맆은 신제품 홍보용으로 제작한 스페셜 PR 키트에 적십자 로고와 유사한 디자인을 넣었다는 지적을 받았다. 적십자 표장은 국제법 및 국내법에 따라 의료 구호 목적 외 상업적 사용이 금지돼 있으며, 무단 사용 시 상표법 위반으로 최대 7년 이하 징역 또는 1억원 이하의 벌금형을 받을 수 있다.

한편, ‘글맆’은 전소미가 직접 콘셉트 기획부터 제품 개발까지 참여한 뷰티 브랜드로 감각적인 비주얼과 독창적인 감성으로 주목받고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]