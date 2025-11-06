‘브랜딩이 곧 생존력’…-제1회 K-술 트렌드 어워즈 열린다

최정욱 소믈리에, 문정훈 서울대 농경제사회학부 교수, 박준우 카페 오쁘띠베르 오너 셰프, 김준구 블랙키브랜딩 실장, 남윤주 에딧시티프로젝트 대표(왼쪽부터)

K컬쳐의 시대, 이제는 ‘K-술’이 잔을 높이 들어 올릴 차례다.

MZ세대를 중심으로 ‘전통주’ ‘로컬 주류’가 새롭게 주목 받고 있다. 한국에서 생산되는 주류의 다양성과 품질의 우수성은 글로벌 시장에서도 그 잠재력을 인정받은 지 오래다. 그러나 정작 한국 술 산업은 내수 시장의 한계와 인구 감소, 급등한 생산 비용 속에서 허덕이고 있는 것이 현실. 각양각색의 브랜드가 쏟아지고 경쟁은 치열해졌지만 정작 ‘브랜드로서 살아남는 법’을 아는 곳은 드물다.

‘2025 K-술 트렌드 어워즈’는 한국 술 산업의 미래 방향을 함께 모색하는 플랫폼을 지향한다.

기존의 주류 품평회가 ‘주질(酒質)’ 중심의 기술적 평가에 머물렀다면 이 어워즈는 ‘상품성’을 중심에 둔다. 브랜딩·디자인·시장성·소비자 감성 반응까지 통합 평가한다는 점이 가장 큰 차별점이다.

일부 마니아가 아닌 다수의 일반 소비자가 스스로 지갑을 열게하는 ‘흥미 요소가 남다른 술’, 팬덤을 형성하고 레스토랑 발주가 꾸준히 이어지는 ‘지속 가능한 브랜드’에 높은 점수를 부여한다. 기본이 되는 기술적 완성도에 대한 평가도 놓치지 않는다. ‘술의 맛’뿐 아니라 ‘술의 경험’을 평가하는 국내 최초의 시도다.

국내 로컬 주류 분야 최고의 전문가로 손꼽히는 최정욱 소믈리에가 리드 테이스터로 나서 중심을 잡고 문정훈 서울대 농경제사회학부 교수, 박준우 카페 오쁘띠베르 오너 셰프, 김준구 블랙키브랜딩 실장, 남윤주 에딧시티프로젝트 대표 등 와인·푸드·디자인·브랜딩 분야의 ‘1티어’ 전문가가 심사위원으로 참여한다.

이번 어워즈는 세계비즈앤스포츠월드가 주최하며 심사는 10일 서울 용산 세계일보 사옥 대회의실에서 진행된다. 시상식은 어워즈와 연계해 진행하는 ‘K-술 트렌드 마켓’ 일정에 맞춰 열릴 예정이다.

